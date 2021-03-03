Oktay: Saner’le,kardeşliğimiz temelinde yükselen işbirliğimizi bu yıl nasıl daha ileri boyutlara taşıyacağımızı konuştuk

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Ersan Saner ile görüşmesinin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu
Oktay paylaşımında;
‘#KKTC Başbakanı Sayın Ersan Saner’le, ülkemizi ziyareti kapsamında, bir araya gelerek kardeşliğimiz temelinde yükselen işbirliğimizi bu yıl nasıl daha ileri boyutlara taşıyacağımızı konuştuk.’ dedi.
#KKTC Başbakanı Sayın Ersan Saner’le, ülkemizi ziyareti kapsamında, bir araya gelerek kardeşliğimiz temelinde yükselen işbirliğimizi bu yıl nasıl daha ileri boyutlara taşıyacağımızı konuştuk. pic.twitter.com/9TEJZReKqW— Fuat Oktay (@fuatoktay) March 3, 2021
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