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Oktay: Su en geç 25 Eylül'de Türkiye'den KKTC'ye gelecek!

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Turkiye Cumhurbaskanı Yardımcısı Oktay: Tamiratın sonuna geldik, en geç 25 Eylül'de Türkiye'den KKTC'ye su basamaya başlayacağız.
Oktay: Su en geç 25 Eylül'de Türkiye'den KKTC'ye gelecek!

Oktay'ın açıklaması şöyle:

"Hangi şart altında olursa olsun Türkiye KKTC ile birliktedir. Bir ve beaber olduğunda da güç kazanır. bu birliktelik özellikle DOğu Akdeniz özelinde düşünüldüğünde çok anlam ifade etmekte.

Türkiye'yi ana karasına hapsetmeye çalışanlara mesaj veriyoruz. Doğu AKdeniz kıta sahanlıklarıyla birlikte Türkiye hak ve mefaatlerinden zerre ve milim ters gözle art niyetli bakılmasına müsaade etmeyecektir.

Bu projenin 250 metre altında boruların aşağıya indirilmesi çıkarılması şu anda 5 borunun demontajı tamamlanmak üzere. Sonra da montaj aşamasına gelecek. Son derece teknolojik bir çalışma yürütülüyor. İleri teknoloji ile nokta atışı yapılarak çalışmalar sürüyor. İnşallah Karadeniz'de bulduğumuz başarılı sonuçları Doğu Akdeniz'de de güzel haberleri alacağız.

Sayın cumhurbaşkanımıza da 25 Eylül sözünü vermiş bulunuyoruz."

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