Oktay: TMT, Kıbrıs Türk halkının destansı direnişinin abideleştiği yerdir

Türkiye'de yayın yapan Halk TV sunucusunun TMT ile ilgili : "illegal, suikastçı bir örgüt" ifadesine tepkiler gelmeye devam ediyor.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Türk Mukavemet Teşkilatı, katiller sürüsü EOKA'nın insanlık dışı saldırılarına karşı Kıbrıs Türkünün izzet ve şerefi için mücadele eden milli mücadele ruhudur. TMT, Kıbrıs Türk halkının destansı direnişinin abideleştiği yerdir."
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