Oktay: TMT, Kıbrıs Türk halkının destansı direnişinin abideleştiği yerdir

Türkiye'de yayın yapan Halk TV sunucusunun TMT ile ilgili : "illegal, suikastçı bir örgüt" ifadesine tepkiler gelmeye devam ediyor.

Türkiye'de yayın yapan Halk TV sunucusunun TMT ile ilgili : "illegal, suikastçı bir örgüt" ifadesine tepkiler gelmeye devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Türk Mukavemet Teşkilatı, katiller sürüsü EOKA'nın insanlık dışı saldırılarına karşı Kıbrıs Türkünün izzet ve şerefi için mücadele eden milli mücadele ruhudur. TMT, Kıbrıs Türk halkının destansı direnişinin abideleştiği yerdir."