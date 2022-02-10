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Oktay: TMT, Kıbrıs Türk halkının destansı direnişinin abideleştiği yerdir

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Türkiye'de yayın yapan Halk TV sunucusunun TMT ile ilgili : "illegal, suikastçı bir örgüt" ifadesine tepkiler gelmeye devam ediyor.
Oktay: TMT, Kıbrıs Türk halkının destansı direnişinin abideleştiği yerdir

Türkiye'de yayın yapan Halk TV sunucusunun TMT ile ilgili : "illegal, suikastçı bir örgüt" ifadesine tepkiler gelmeye devam ediyor.

 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay  Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Türk Mukavemet Teşkilatı, katiller sürüsü EOKA'nın insanlık dışı saldırılarına karşı Kıbrıs Türkünün izzet ve şerefi için mücadele eden milli mücadele ruhudur. TMT, Kıbrıs Türk halkının destansı direnişinin abideleştiği yerdir." 

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