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Oktay: “Turizm teşviklerini içeren fon akışı başladı”

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“Turizm, hem ülkemiz hem de KKTC için vazgeçilmez bir sektör. Turist sayısını ve gelirini artırmanın yollarını bulmalıyız. Eylem planı ve teşvik programları üzerinde çalışıyoruz”Kaynak: Oktay: “Turizm teşviklerini içeren fon akışı başladı”
Oktay: “Turizm teşviklerini içeren fon akışı başladı”

“Kuzey Kıbrıs Turizm İşbirliği” resepsiyonu Ankara’da  gerçekleştirildi. 
Sheraton Otel'de bu akşam yapılan resepsiyona Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Ersin Tatar, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, büyükelçiler, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, bürokratlar, turizm örgütlerinin temsilcileri ve Ankara'da yaşayan Kıbrıslı Türkler ve davetliler katıldı.

Kıbrıs’a özgü lezzetlerin de tanıtıldığı resepsiyonda konuşmalar da yapıldı.
 
Oktay: “Turizm teşviklerini içeren fon akışı başladı, başlamak üzere. KKTC turizmine destek vermek olmazsa olmazımız”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Konu Kıbrıs olunca, Kıbrıslı dostlar olunca burada olmamamız mümkün değil. Kıbrıslı kardeşlerimiz neredeyse biz orada ve dayanışma içinde oluruz” dedi.
TC Cumhurbaşkanı’nın selamlarını da konuklara ileten Oktay,  bölgede barışın ve güvenliğin sağlanmasını şiar edindiklerini vurguladı.

KKTC’nin ekonomik olarak gelişmesine önem verdiklerini vurgulayan Fuat Oktay, “Tüm çabamız istikrarla büyüyen bir KKTC için” dedi. 

Turizm konusunda da konuşan Oktay, önümüzdeki 40 yıl içinde en hızlı büyüyecek sektörün turizm olduğunu belirterek, “Turizm, hem ülkemiz hem de KKTC için vazgeçilmez bir sektör. Turist sayısını ve gelirini artırmanın yollarını bulmalıyız. Eylem planı ve teşvik programları üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Turizmin vizyon işi olduğunu da kaydeden Oktay, KKTC’de de bu konuda yeni vizyona ihtiyaç olduğunu belirterek, “2020-2024 eylem planı çalışmaları başladı. Turizm teşviklerini içeren fon akışı başladı, başlamak üzere. KKTC turizmine destek vermek olmazsa olmazımız. Bunu yapmaya hazırız ve kararlıyız. Sadece turizmi değil tüm sektörle ilgili eylem planları üzerinde çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

KKTC’nin haksız ambargo ve kısıtlamalara rağmen olumlu ilerlemeler sağladığını vurgulayan Oktay,  “Statükonun devamıyla barışın ve güvenliğin sağlanması mümkün değil.  Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği, karar alma mekanizmalarında yer alması, refah ve güvenliğinin garanti altına olması bizim için önemli. Rum tarafının tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerine sahada cevap veriyoruz. Türkiye Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmadı, bırakmayacak. Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatleri, hak ettiği refah düzeyine kavuşması için projelerimiz devam edecek” dedi.

 

Tatar: “Direk uçuşların KKTC’ye olamaması insanlık ayıbı”

Başbakan Ersin Tatar, “Kuzey Kıbrıs dünyanın en güzel yerlerinden biri, turizm için müstesna bir yer. Türk insanı Kıbrıs’ı seviyor. Yaptığımız icraatlar, verdiğimiz mesajlar iki halkın kaynaşması için önemli” dedi.

KKTC’ye turizm alanında ciddi yatırımlar yapıldığını belirten Tatar, “Önemli olan kapasiteyi büyütmek. 30 bin yataktan 50 binlere ulaşmak. Direk uçuşların KKTC’ye olamaması insanlık ayıbı. Dünyanın bizimle bir meselesi yok. Bu Rumların vetosuyla ilgili. Artık bu direk uçuş meselesini çözmek zorundayız” dedi.

Uluslararası mahkemelerde dava açılması gerektiğini belirten Başbakan, bunu durumun Kıbrıs Türk insanına mağduriyet yaşattığını belirtti.
 UBP-HP hükümetin icraatlarını yoğun bir gündemle yürüttüğünü söyleyen Tatar,  “45 yıl sonra KKTC’de büyük başarılar var. KKTC’yi daha da geliştirmek, hak ettiği yere ulaştırmak için çalışıyoruz” dedi.

Federal temelde bir çözümün mümkün olmayacağını belirten Tatar, Kıbrıs Türk halkının Rumlarla eşit olduğunu vurguladı. Tatar, “KKTC yoluna devam ediyor. Türkiye’nin desteği sürüyor. Doğu Akdeniz’deki haklarımız Türkiye tarafından korunuyor. Garantörlük Kıbrıslı Türkler için vazgeçilmez” şeklinde konuştu.

Ankara’da Kuzey Kıbrıs Turizm İşbirliği Toplantısı da yapıldı

Bugün ayrıca Ankara’da KKTC’nin tanıtım etkinliği kapsamında, “Kuzey Kıbrıs Turizm İşbirliği Toplantısı” da düzenlendi. Acente ve tur operatörleriyle yapılan toplantıya KKTC’den turizm paydaşları da katıldı. 

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