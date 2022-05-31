Oktay, Ünal Üstel ile birlikte bir basın açıklaması yaptı

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Ünal Üstel ile birlikte bir basın açıklaması yaptı.

Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Oktay, “Hepimiz değer üreten kendi kendine yeten bir KKTC ekonomisi istiyoruz. Uzun vadeli büyük hedeflerin konuşulduğu bir KKTC istiyoruz. Çözüm üretmekten uzak esnek ve dinamik bir KKTC vizyonunda hem fikiriz” dedi.

Oktay, 2022 İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’ne yönelik eleştirilere işaret ederek, "Anlaşmanın içerisindeki bazı unsurlar art niyetli bir şekilde sorgulanıyor" dedi.

Oktay, görüşmenin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunarak, “KKTC’nin istikrar içerisinde kalkınarak, tüm kurum ve kuruluşlarıyla güçlenmesine öncelik veriyoruz” dedi.

Oktay, 14 Nisan 2022 tarihinde imzalanan İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü’ne de işaret ederek, “Anlaşma üzerinden suni bir gündem oluşturuluyor... Anlaşmanın içerisindeki bazı unsurlar cımbızlanarak, art niyetli bir şekilde sorgulanıyor” ifadelerini kullandı.

Anlaşmaya yönelik eleştirilere yanıt veren Oktay, "Devlet işleyişini felç etmek isteyenlerin beyhude çabası" diye konuştu.