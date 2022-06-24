  • BIST 2.554,45
  • Altın 1017.957
  • Dolar 17.3616
  • Euro 18.2791
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKABu renkteki kıyafetleri giydirmeyin, çünkü…

Oktay, yangın nedeniyle bugünkü programlarını iptal etti

» »
Temaslarda bulunmak üzere dün KKTC’ye gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yangın nedeniyle bugünkü programlarını iptal etti.
Oktay, yangın nedeniyle bugünkü programlarını iptal etti

Oktay’ın bugün KKTC’den ayrılarak Türkiye’ye döneceği belirtildi.

Türkiye  Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın bugün, Kalkınma Bankası konferans salonunda düzenlenecek "Girişimcilik Hibe Programı"na iştirak edecek ve sonrasında genç sporcularla buluşması planlanıyordu.

Oktay daha sonra, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi KKTC Akademik Birimi Kampüsü'nde incelemelerde bulunacak, Beyarmudu Belediyesi’ni ziyaret edecek ve kadın üreticiler ve girişimcilerle görüşecekti.

Dün KKTC’ye gelen Oktay, ilk önce Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Üstel ile birlikte yangın bölgesinde incelemelerde bulunmuştu.

Oktay daha sonra Cumhurbaşkanı Tatar, Meclis Başkanı Töre ve Başbakan Üstel ile görüşmüştü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı: Yangın bölgesinde acil iş gücüne ihtiyaç var!24 Haziran 2022 Cuma 09:01
  • Tatlısu Belediye Başkanı Orçan: Gün içinde yangını kontrol altına almayı ümit ediyoruz24 Haziran 2022 Cuma 08:45
  • İskele Kaymakamı Toroslu: Dün gece 500-600 dönüm dolaylarında arazi yandı24 Haziran 2022 Cuma 08:44
  • Genel Kurul bugün olağanüstü toplanacak24 Haziran 2022 Cuma 08:41
  • Dursun Oğuz: Yangının Mersinlik ile Ardahan yolunun doğusuna geçişini önledik24 Haziran 2022 Cuma 08:38
  • Taner Ulutaş yazdı..24 Haziran 2022 Cuma 08:30
  • Detay'ın bugünkü manşeti- 24 Haziran Cuma24 Haziran 2022 Cuma 08:23
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Kimse kimseyi suçlamasın günahtır23 Haziran 2022 Perşembe 23:17
  • Toroslu: Yangın Kantara’ya geçmedi23 Haziran 2022 Perşembe 23:08
  • Yangın Kantara’ya sirayet etti23 Haziran 2022 Perşembe 22:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti