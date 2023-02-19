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SON DAKİKADeprem bölgesinde meydana gelen yeryüzü olayları incelendi

Oktay: Yıkılan ya da yıkılacak bina sayısı 105 bin

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem bölgesinde henüz tamamlanmayan hasar tespit çalışmalarına göre 105 bin binanın yıkılmış, yıkılacak veya ağır hasarlı olarak saptandığını bildirdi.
Oktay: Yıkılan ya da yıkılacak bina sayısı 105 bin

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş, 10 ilde OHAL ilan edilmişti. Can kaybı sayısıysa 40 bin 642’ye çıkmıştı

AA’nın haberine konuya ilişkin bilgi veren Oktay, şunları kaydetti: “830 bin 806 bina çalışılmış durumda, 105 bini yıkılmış, yıkılacak veya ağır hasarlı konumdaİncelenen tarihi eser sayısı 433’tür. Ağır hasarlı 121, orta hasarlı 66, az hasarlı 57 olarak tespit edilmiştir.

Fahiş fiyatlarla kira artışlarına cüret edenler olduğunu biliyoruz. Bu, afet üzerinden fırsatçılıktır, bunun hesabını sorarız, soracağız da.

(Refakatsiz çocuklar) 1713 çocuğumuz var şu anda. Bunlardan ailelerine teslim edilen 1141 çocuğumuz var, bu bizi mutlu ediyor. Hastanede takip edilen 490 çocuğumuz var. Sevgi Evleri gibi birimlerinizde kalan misafir 82 çocuğumuz var. Kimliği belirlenen çocuklarımız 1469’dur. 244’ünün de kimliğini belirlemeye çalışıyoruz. Milletimizin, vatandaşlarımızın farklı kaynaklardan, içerden ve dışardan fark etmez refakatsiz çocuklarımız üzerinden prim yapmaya çalışan, siyaset yapmaya çalışan, seviyesini düşürmeye çalışanlara, dezenformasyon yapanlara kesinlikle itibar etmesinler.”

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