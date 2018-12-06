  • BIST 92.827
  • Altın 212,475
  • Dolar 5,3374
  • Euro 6,0706
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKALefkoşa Sanayi Bölgesi boşaltılıyor

Oktay'dan Erhürman'a geçmiş olsun

» »
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Tufan Erhurman'ı arayarak yaşanan sel felaketiyle ilgili geçmiş olsun dileklerini iletti.
Oktay'dan Erhürman'a geçmiş olsun

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Tufan Erhurman'ı arayarak yaşanan sel felaketiyle ilgili geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay; “Sel felaketinin açtığı yaraların sarılması için Türkiye’nin tüm imkanlarının seferber edileceğini” kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman ile telefonla görüşerek, Girne'de yaşanan sel felaketiyle ilgili geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Oktay, Erhürman ile telefonla görüştü. Girne'de yaşanan sel felaketine ilişkin Erhürman'dan bilgi alan Oktay, sel felaketinde hayatını kaybedenler için Erhürman'a başsağlığı dileklerinde bulundu. Sel felaketinin açtığı yaraların sarılması için Türkiye'nin tüm imkanlarının seferber edileceğini vurgulayan Oktay, Türkiye'nin her zaman KKTC'nin yanında olduğunu belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TC İçişleri Bakanı Soylu, Baybars’a telefonda taziyelerini iletti06 Aralık 2018 Perşembe 21:00
  • Kıb-Tek'ten önemli duyuru06 Aralık 2018 Perşembe 20:05
  • KKTC selde hayatını kaybeden gençlere ağlıyor06 Aralık 2018 Perşembe 19:27
  • Eğitim Bakanlığı açıkladı: Okullar Yine Tatil edildi!06 Aralık 2018 Perşembe 17:58
  • Başbakan açıkladı yarın okullar yine tatil!06 Aralık 2018 Perşembe 17:41
  • Özyiğit: Ülke genelinde yaşanan olumsuzluklar bazı okulları etkiledi06 Aralık 2018 Perşembe 17:17
  • Lefkoşa Sanayi Bölgesi boşaltılıyor06 Aralık 2018 Perşembe 16:53
  • Özersay: Silkinip kendimize gelmek zorundayız, hem de hemen!06 Aralık 2018 Perşembe 16:44
  • Aramalara ara verildi06 Aralık 2018 Perşembe 16:43
  • KKTC selde hayatını kaybeden gençlere ağlıyor06 Aralık 2018 Perşembe 16:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti