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Oktay:Hiçbir oyuna fırsat vermeden Kıbrıs Türklerinin hakları korunmalı

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Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile görüştü Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, temasları çerçevesinde Başbakan Ersin Tatar ile de görüştü.
Oktay:Hiçbir oyuna fırsat vermeden Kıbrıs Türklerinin hakları korunmalı

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, gündemin ekonomi olduğuna vurgu yaptı ve Doğu Akdeniz’deki Hidrokarbon kaynakları konusuna mesaj verdi.

Hiçbir oyuna fırsat vermeden Kıbrıs Türklerinin haklarının korunması gerektiğini kaydeden Oktay, istikrar, dinamik yapı ve işbirliğinin önemini vurguladı.

Başbakan Tatar da, bugün verilen mesajların Kıbrıs Türkü’nün yüreğine su serptiğini belirtti. KKTC’nin ambargolara rağmen Doğu Akdeniz’de gelişmeye devam ettiğini kaydeden Tatar, her alanda bu gelişmelerin süreceğini vurguladı.

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