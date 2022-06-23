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Oktay:Türkiye’nin KKTC’ye desteği tamdır ve bunu herkes böyle bilmelidir

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Oktay ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Mersinlik’te devam eden orman yangını bölgesinde incelemelerde bulunmalarının ardından Cumhurbaşkanlığı'na geçerek burada bir görüşme gerçekleştirdi.
Oktay:Türkiye’nin KKTC’ye desteği tamdır ve bunu herkes böyle bilmelidir

Temaslarda bulunmak üzere bugün KKTC’ye gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Mersinlik’te devam eden orman yangını bölgesinde incelemelerde bulunmalarının ardından Cumhurbaşkanlığı'na geçerek burada bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, heyetler de hazır bulundu.

Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Tatar ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay basın toplantısında yaptığı açıklamada KKTC’nin güçlenmesine büyük önem verdiklerini ifade ederek, KKTC halkının egemenliğini pekiştirmesine verdikleri desteğin de tam olduğunu söyledi.

Oktay, Kıbrıs Türk halkı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı Cumhurbaşkanı seçerek iki devletli çözüm isteğini ortaya koyduğunu da belirtti.
“Rumları rahatsız eden KKTC halkının dim dik ayakta durmasıdır” diyen Oktay, “Türkiye’nin KKTC’ye desteği tamdır ve bunu herkes böyle bilmelidir. Karalama ve sindirme politikaları bizi yıldıramaz” diye konuştu.

Oktay, siyasal ve sosyal alanlarda gelişen bir KKTC için Türkiye Cumhuriyeti olarak üzerlerine düşen herşeyi yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

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