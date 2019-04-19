Okul arazisine elektrik trafosu

K.Kaymaklı’da, Barış Manço Parkının hemen yanına, yapılmakta olan apartman daireleri için gerekli olan elektrik trafo merkezi, apartman dairelerini satmak için yapmakta olan şirketin arazisi yerine, bakanlar kurulu kararı ile okul yapılması için ayrılan araziye yapılıyor.

Okul arazisi için ayrılan yere yapılmakta olan trafonun, okul arazisi içerisine yapılmakta olmasının yanısıra, oraya yapılacak okuldaki küçük öğrenciler içinde büyük tehlike arzedeceğine vurgu yapılıyor.

K.Kaymaklı bölgesinde, Barış Manço Parkı yanında faaliyet gösteren Trafik Eğitim Parkı yanında kurulmakta olan trafonun, yapılacak olan okuldaki öğrencilerin yanısıra burada trafik eğitimi gören kişiler için potansiyel bir tehlike arz edeceği belirtiliyor.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, yaptığı açıklamada, yapılmakta olan trafo bakanlar kurulu tarafından, okul yapılması için tahsis edildi. Okul yapılması için tahsis edilen araziye, apartman daireleri yapan şirket, trafo merkezi yapıyor. Sırf kendi arazisini kullanmaması için okul arazisine yapılan trafo, genelde çevre için özelde de buraya yapılacak okuldaki ööğrencilerimiz için tehlike arzediyor dedi.

Şener Elcil, açıklamasına devamla, konu ile ilgili olarak Eğitim Bakanlığında yetkili aradık. Eğitim Bakanlığı tarafından verilen izinin neden verildiğini ve bir okul arazisine yapılacak trafonun yaratacağı tehlikeyi belirtmek istedik. Ancak ne yazık ki, muhatap bulacak hiçbir kimseyi bulamadık. Trafo çevre ve okuldaki çocukların sağlığı düşünülmeden sırf rant için yapılıyor. Bu trafonun yayacağı manyetik alanın, etkisini kırmak için kurşun ile kaplanması gerek. Yerleşim birimlerinden uzak, açık araziye yapılması gereken bu tip trafoların, apartmanların ve Trafik Eğitim Merkezinin hemen yanına yapılması, insanların sağlığı ile oynanması demektir. Bunlar düşünülmeyerek okul arazisine trafo yapılmasına izin verilmesine KTÖS olarak biz şiddetle karşıyız ifadesinde bulundu.



