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Okul bahçesinde öpüşen çocuğa 4.5 yıl hapis cezası

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Okul bahçesinde 13 yaşındaki S.Ö ile öpüşen 16 yaşındaki A.K. 4.5 yıl hapse çarptırıldı. Bu anları kaydeden ve yayan öğrenciler beraat etti.
Okul bahçesinde öpüşen çocuğa 4.5 yıl hapis cezası

Bir ortaokul ile liseden 6 öğrencinin isminin karıştığı 'öpücük davası' karara bağlandı. Okul yönetimi, polis ve savcılığı harekete geçiren olaylar serisi aynı okulda okuyan A.Ş. isimli öğrencinin cep telefonu ile çektiği video ile başladı.

 

İddiaya göre kız öğrenci S.Ö. ile A.K. sosyal medya üzerinden mesajlaşıp duygusal yakınlık kurdu. Okul bahçesinin arkasında buluşan öğrenciler birbirlerine sarılıp öpüştü. Bu sırada aynı okulda okuyan A.Ş., S.Ö. ile A.K.'nin videosunu çekti. A.Ş., cep telefonuyla çektiği videoyu olaydan bir gün sonra Facebook üzerinden S.Ö'ye gönderdi.

S.Ö. de videoyu 2 arkadaşı ile paylaştı. Aynı görüntü 2 çocuk arasında daha paylaşıldı. Görüntünün yayılmasının ardından okul müdürü ve sınıf öğretmenleri devreye girdi.

Soruşturma sonunda görüntüyü çeken 13 yaşındaki A.Ş. hakkında müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak, 16 yaşındaki A.K hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun cinsel istismarı, görüntüleri kendi aralarında paylaşan 4 çocuk hakkında ise çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları nakletmek suçlamasıyla dava açılmıştı.

'HAKİM BİLİRKİŞİ RAPORUNDAKİ 'ERGENLİK' VURGUSUNU DİKKATE ALMADI'

Hakim karşısına çıkan yaşları 13 ile 16 arasında değişen 6 çocuktan 5'i beraat ederken, lise 10'uncu sınıf öğrencisi A.K., 7'nci sınıf öğrencisi S.Ö.'ye karşı basit cinsel istismar suçunu işlemekten 4.5 yıl hapis cezası aldı.

Karar sonrası Hürriyet'ten Salim Uzun'a konuşan avukat Sevcan Aydın Uzun, "Çocukların oyun olarak gördüğü bir hadise ağır cezaya kadar geldi. Neyse ki 5 çocuğumuz için beraat kararı aldık. Lise öğrencisi A.K. ile ilgili çıkan bilirkişi raporunda ergenliğin vermiş olduğu dürtülerle bu eylemi gerçekleştirdiği, cezaya gerek olmadığı vurgusu yapıldı ancak savcı ve hakim bu talebi dikkate almadı. Duruşma sonunda A.K. basit cinsel istismardan ceza aldı" dedi.

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