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Okul binasını vurdular… Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 24 Şubat'tan beri devam ederken sabaha karşı Luhansk bölgesinde endişe yaratan bir gelişme meydana geldi. Ölü ve yaralı sayısı açıklandı.
Okul binasını vurdular… Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 70 günü aşkın bir süredir devam ederken Luhansk bölgesinde endişe yaratan bir olay yaşandı…

Luhansk’ın Bilohorivka köyüne sabaha karşı düşen füzeler bölgede panik yarattı. Luhansk Bölgesel Askeri-Sivil Yönetimi’nin paylaştığı fotoğraflarda füzelerin Bilohorivka’daki bir okul binasına düştüğü görülüyor.

Okul binasının kullanılamaz hale geldiği görülürken, duman ve alevlerin yükseldiği de kayıtlara geçti. Yetkililer olayda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 60 kişinin ise bina enkazı altında kaldığını duyurdu.

Luhansk Valisi Serhiy Gaidai, Rus güçlerinin Cumartesi gece saatlerinde okul binasını vurduğunu duyurdu. Yetkililer, binada yaklaşık 90 kişinin sığındığını da belirtti.

Telegram hesabından açıklamalarda bulunan Gaidai, “Yangın yaklaşık dört saat söndürüldü. Enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ederken maalesef iki kişinin cansız bedenine ulaştık. 30 kişi enkazdan kurtarılırken bunların 7’si de yaralı olarak tedavi altına alındı” dedi. Gaidai, 60 kişinin halen enkaz altında olduğunu ve bu kişilerin ölme ihtimallerinin yüksek olduğunu duyurdu

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