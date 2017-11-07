Okul eksikliğine geçici çözüm

Eğitim Bakanlığı’na vekâlet eden Denktaş, okula gidemeyen 83 öğrencinin eğitimlerine devam edebilmeleri için tedbir aldı.

Girne bölgesinde var olan okul eksikliği konusunda olumlu adım atıldı. Milli Eğitim ve Kültür Bakan Vekili, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, dün akşam saatlerinde Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Elcil’e Girne bölge okullarının müdürleri, okul aile birliği yöneticileri ile “Çocuklar Okulsuz Kalmasın İnisiyatifi” temsilcileri eşlik etti.

Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı’nda gerçekleşen görüşmede, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı

Rauf Ataöv de hazır bulundu. Gündemde, Girne bölge okullarının sıkıntıları yer aldı.

Görüşmede ilk olarak, okulların açılmasının üzerinden bir ayı aşkın bir süre geçmesine rağmen, Girne’de 83 öğrencinin yeterli sınıf ve okul olmadığından okula gidememesi konusu ele alındı.

DENKTAŞ, OKULA GİDEMEYEN 83 ÖĞRENCİNİN EĞİTİMLERİNE DEVAM EDEBİLMELERİ İÇİN TEDBİR ALDI

Bakanlık açıklamasına göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na vekâlet eden Serdar Denktaş, göreve gelir gelmez ilk olarak okula gidemeyen 83 öğrencinin eğitimlerine devam edebilmeleri için tedbir aldı. Bu bağlamda Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Anaokulu’nda boş olan sınıflar, bugün itibarıyla kullanılmaya başlandı. Öğretmen kadroları da tamamlandı ve öğrenciler ders başı yaptı. Bu durum geçici bir süre olacak, mevcut okullarda yapılan ek sınıfların bitmesi ile birlikte öğrenciler kendi okullarına devam edecek.

Bunun dışında Girne’ye yeni okul yapımı konusundaki girişimler konuşuldu. Girne liman yolunda 6 dönümlük bir arazi okul yapılması için Bakanlar Kurulu’nca tahsil edildi.

Karakum bölgesinde karkas durumundaki ortaokulun bitirilmesi için de girişim başlatıldı. Gelişmeler çerçevesinde, Çatalköy İlkokulu binasının yenilenmesi ve ek bina yapılması için uzlaşıya varıldı. Girne’de okul yapılması için başka arazilerin tahsis edilmesi için araştırma da başlatıldı.

DENKTAŞ

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na vekâlet eden Serdar Denktaş, önemli olanın; çocukların eğitim hakkı olduğunu vurgularken, mali açıdan değil ancak yer konusunda sıkıntıların var olduğunu kaydetti.

Denktaş, “Mali açıdan bir sıkıntımız yok. Ve biz artık kendi kaynaklarımızla bunu sağlayabileceğiz. Ancak arazi açısından sıkıntılıyız. Ne zaman ‘Girne’de yer bulun’ desem karşılığını almıyorum. Şimdi işte söz konusu yerler masada” dedi.

Birkaç ilkokul yerine kampus tarzı tek bir ilkokul yapmanın daha doğru olacağına da inanç belirten Serdar Denktaş, artık ülkede bu konuların gündeme getirilmesi gerektiğini de kaydetti.

ELCİL: “EĞİTİM ADINA ATILAN ADIMLARDAN SENDİKA OLARAK MUTLU OLDUK”

Bakanlık açıklamasına göre, eğitim adına atılan adımlardan sendika olarak mutlu olduklarını ifade eden KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Denktaş’ın görevi devralır almaz sorunlara ivedilikle çözüm ürettiğini belirtti.

Görüşmede, ayrıca Girne’nin özel bir ilgi beklediğini kaydeden KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Girne’nin nüfusunun son zamanlarda daha da kalabalıklaştığına dikkati çekerek, bu durumun okul eksikliğini de meydana getirdiğini, üstelik 1974’den sonra bölgeye sadece bir ilkokul, bir de ortaokul yapıldığını hatırlattı.

Elcil, bugün atılan adımların sevindirici olduğunu kaydetti. Heyet, Serdar Denktaş’a duyarlılığından ötürü teşekkür ederken, trafik başta olmak üzere var olan tüm sıkıntıları gündemlerine taşıdı, fikir teatisinde bulundu.