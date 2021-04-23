Okul gezisinde öğrencileri striptiz kulübe götüren öğretmen görevden uzaklaştırıldı

İngiltere'de okul gezisinde sarhoş olup öğrencilerini striptiz kulübe götüren bilgisayar öğretmenine 3 yıl görevden uzaklaştırma cezası verildi.

İngiltere'de Northumberland bölgesindeki bir özel okulda bilgisayar öğretmeni olarak çalışan Richard Glenn, 2019'da Kosta Rika'ya düzenlenen gezide uygunsuz davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle 3 yıl uzaklaştırıldı.

Dönem ücreti 4 bin 850 pound olan okulun gezinde Glenn'in, 16-18 yaş arasında olan öğrencilerle içki içtiği, sarhoş olduğu, onları striptiz kulübe götürdüğü, gezide görevli olan bir kadın çalışana agresif davranışlarda bulunduğu ve ortak paylaşımlı otel tuvaletinde bir kadın öğretmene isteği dışında vücudunu gösterdiği belirtildi.

Öğretim Düzenleme Kurumu, 55 yaşındaki Glenn'in davranışları nedeniyle gezi sona ermeden eve gönderildiğini ve meslekten 3 yıl men edildiğini açıkladı.

Kurumdan yapılan açıklamada, Glenn'in öğrencileri striptiz kulübüne götürmesinin arkasında 'kötülük veya cinsel artniyet' olmadığı ancak bu davranışların 'uygunsuz ve profesyonellik dışı' olduğu belirtildi.

Glenn'in ifadesinde ise 'sarhoşluk hali nedeniyle' ne olduğunu hatırlayamadığını, ancak 'orada bulunanların hatırladıklarına da itiraz etmediğini' söylediği öğrenildi.