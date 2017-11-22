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Okul içinde kaza: 2 kişi yaralandı

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Okul içinde kaza: 2 kişi yaralandı
Kaza dün akşam saat 18.00 sıralarında Doğu Akdeniz Üniversitesi kampüsü içerisinde, sağlık merkezi önünde meydana geldi.

Yönetimindeki PR 954 plakalı araç ile, süratli bir şekilde önündeki araçları sağlamak amacı ile sağ şeride geçen sürücü Amin PormonjanVarjavi, o esnada karşı yönden gelmekte olan Ali Özan yönetimindeki EF 830 plakalı araç ile yüz yüze çarpıştı.

 Kaza sonucu iki araçtada büyük hasar meydana gelirken, EF 830 plakalı araç sürücüsü Ali Özan ile PR 954 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Mohammed Hadi Azizi, hafif yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi, polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor. (MHA)

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