Okul kaydı için istenenler listesi görenleri hayrete düşürdü!

Kuzey Kıbrıs'ta her dönem olduğu gibi bu dönemde ilk ve orta dereceli okullar sorunlar ile açıldı.

Okullarda velilerden talep edilenler ise bu dönemde dikkat çekti.

Yine bir okulda öğrencileri okula kayıt etmek için velilerden istenen malzemeler dikkatlerden kaçmadı.

Malzemelerin okula taşınması ile ilgili sıkıntı yaşanması halinde devreye okul aile birliğinin gireceği ve taşıma hizmeti vereceği de notta belirtildi.

İşte o liste;