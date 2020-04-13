Okul öncesi, 1, 2, 3, 4 ve 5. sınıf dersleri bugünden itibaren BRT ’de yayınlanmaya başlanıyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, uzaktan eğitim kapsamında yayınlanan oc

Ders videoları saat 14.00’ten itibaren BRT 2’de ve BRT Haber Facebook sayfasında yer alacak.

Bu doğrultuda hazırlanan ders programları ve yayın akışı her hafta kurum tarafından duyurulacak.

Kesintisiz Eğitim Merkezi’nin egitim.mebnet.net sitesine eklenen her yeni video, bir hafta sonra BRT 2 ekranından ve BRT Haber Facebook sayfasından yayınlanacak. (BRT)