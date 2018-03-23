Okul Öncesi Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar ve Çağdaş Uygulamalar YDÜ’de İrdelenecek 

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi bünyesinde düzenlenen Okul Öncesi Eğitiminde Çağdaş Uygulamalar kursu boyuncaalanlarında uzman akademisyenler okul öncesi eğitimdeki en güncel yaklaşım ve yöntem katılımcılarla birlikte uygulamalı olarak değerlendirip irdeleyecekler. Okul öncesi eğitim alanında kendini geliştirmek isteyenlere yönelikçağdaş uygulamaların aktarılacağı kursta çocuk gelişiminde kullanılan yeni teknikler de katılımcılara aktarılacak.Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YABEM) kısa dönemli eğitim ve sertifika programları kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenecek Okul Öncesi Eğitiminde Çağdaş Uygulamalar sertifika programı seminerleri2 Nisan 2018 tarihinde başlayacak ve Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

Mirici: Öğrencilerimizin En Yeni Eğitim Uygulamalarını Yakından Tanımaları Ve Meslek Yaşamlarına Aktarabilmeleri İçin Bu Tür Programları Çok Önemli

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nin öğrencilerinin kişisel ve profesyonel gelişimine büyük önem verdiğini vurgulayan YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Mirici, öğrencilerinin uzmanlaşmayı amaçladıkları alanlardaki gelişimlerine çok yönlü, amaç odaklı ve sistemli bir katkı sağlama yönünde her türlü eğitsel faaliyeti desteklediklerini ve hayata geçirdiklerini belirtti. Öğrencilerinin kişisel ve profesyonel hayatlarında kullanabilecekleri bilgi, değer ve birikimlerini arttırmaları için eğitim Fakültesinin akademik programlarında yer alan dersler ve uygulamaların yanısıra bu tarz kısa dönemli eğitim ve sertifika programlarıyla desteklendiğini kaydeden Mirici, “Fakültemizin Okul Öncesi Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği gibi erken yaşta eğitim konularında öğrenim gören ve mezun olan öğrencilerimizin en yeni eğitim uygulamalarını yakından tanımaları ve meslek yaşamlarına aktarabilmeleri için bu tür programların çok önemli olduğuna inanıyorum.” dedi.

Koldaş:Bireyin Bilgi, Değer Ve Beceri Oluşum Ve Gelişim Süreçlerinin En Önemli Evrelerinden Biriolan Okul Öncesi Dönem Odaklı Bütünlüklü Bir Eğitim Programı

Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YABEM) Müdürü Doç.Dr.Umut Koldaş;bireylerin bilgi değer ve beceri oluşum ve gelişim süreçlerinin başlangıcını teşkil eden okul öncesi dönemin çok yönlü ve bütünlüklü bir yaklaşımla değerlendirilmesinin önemine vurgu yaptı. Atatürk Eğitim Fakültesi’nin değerli öğretim elemanları ve uzmanları tarafından yürütülecek bu kısa dönemli eğitim ve sertifika programın içeriksel deseninin titizlikle hazırlandığının altını çizen Koldaş, bu program sonucunda okul öncesi eğitim ile ilgili güncel ve çağdaş uygulamaların öğrenilmesinin çocuklarımızın büyümesinde ve okula hazırlık aşamalarında yön gösterecek öğretmenlerimize, eğitim uzmanlarına ve ailelelere çok önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.Eğitim- öğretim hayatının en hassas süreçlerinden biri olan okul öncesi eğitimdeher bir öğretmenin ve her bir velinin çocuklara yaklaşırken bilinçli davranmalarıgerektiğini vurgulayan Koldaş, kurs kapsamında katılımcıların yaratıcı drama, çocuklarda özgüven gelişimi, duyu eğitimi, okul öncesinde fen ve doğa etkinliklerinin öğretilmesi, akran zorbalığı ve özel öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar ile ilgili de sosyo-psikolojik durum çalışmaları gibi konularda bilgi, beceri ve bilinç seviyelerini arttırma olanağı bulacaklarını ifade etti.

2018 yılı Bahar akademik döneminde gerçekleştirilecek olan "Okul Öncesi Eğitiminde Çağdaş Uygulamalar " ve diğer Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi kısa dönemli eğitim programlarına kayıt ve detaylı bilgi için www.neu.edu.tr web sayfasından, nei@neu.edu.tr ve e-posta adresinden, Yakın Doğu Yaşam Boyu Eğitim Merkezi facebook sayfasından (facebook: ydüyaşamboyueğitimmerkezi), 223 64 64 (dahili 5532) ve 0533 829 97 36 telefonlardan ulaşılabilir.