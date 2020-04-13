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Okul Öncesi Öğretmenlerine Yönelik Oyun-Sanat Etkinlikleri Hazırlandı

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Okul Öncesi Öğretmenlerine Yönelik Oyun-Sanat Etkinlikleri Hazırlandı
Okul Öncesi Öğretmenlerine Yönelik Oyun-Sanat Etkinlikleri Hazırlandı

DAÜ Temel Eğitim Bölümü ve KTÖS işbirliğinde, okul öncesi öğretmenlerine yönelik çocukların yaratıcılığını destekleyen oyun-sanat etkinlikleri hazırlandı.

KTÖS tarafından yapılan yazılı açıklamada, etkinliklere “ http://ktos.org/okul-oncesi-ogretmenleri-icin-yaraticiligi-destekleyen-oyun-sanat-etkinlikleri/”   linkinden ulaşılabileceği belirtildi.

Açıklamada, “Covid 19 salgının eğitim/öğretim faaliyetlerinin seyrini değiştirdiği bir dönemden geçerken, toplumumuzun dayanışma ve işbirliği, öğretmenlerimiz, ailelerimiz ve öğrencilerimizin çeşitliliğe, motivasyona her türlü desteğe ihtiyacı olduğu açıktır” denildi.

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