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Okul otobüslerinde maske takmak ‘zorunlu’ tutuldu, sınıflarda ise ‘önerildi

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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yeni kararlarına göre, okul otobüslerinde öğrenci, şoför ve gözetmenlerin maske takması zorunlu tutuldu, sınıflarda ve okulların diğer tüm kapalı alanlarında kişilerin maske takması önerildi.
Okul otobüslerinde maske takmak ‘zorunlu’ tutuldu, sınıflarda ise ‘önerildi

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yeni kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Ülkenin Koronavirüs vaka sayısına göre renk skalasının ‘sarı’ olduğu açıklandı. Kararda, renk skalasının sarı olması nedeniyle maske ve havalandırma ile ilgili kurallarda güncelleme yapıldı.

Renk skalasına göre tüm sağlık kuruluşlarında ve toplu taşımacılıkta maske zorunlu tutuldu, tüm kapalı alanlarda ise maske takılması ‘önerildi.’

İlgili kararda, kapalı alanların sıklıkla havalandırılması gerektiği de vurgulandı.

Üst Solunum yolu şikayetleri olan kişilerin tüm alanlarda renk skalasından bağımsız olarak maske kullanmaları da zorunlu tutuldu.

OKULLARIN KAPALI ALANLARINDA MASKE TAKILMASI 'ÖNERİLDİ' 

Üst Komite, eğitim ile ilgili kararlarında da güncelleme yaptı. Buna göre, okul otobüslerinde öğrenci, şoför ve gözetmenlerin maske takması zorunlu tutuldu, sınıflarda ve okulların diğer tüm kapalı alanlarında kişilerin maske takması önerildi.

Ayrıca, havalandırma ve dezenfeksiyon kurallarına uyulması gerektiği de belirtilen kararda, Okul Pandemi Kurulları tarafından el temizliği, su ve sabun kullanımına özendirme eğitimlerinin verileceği kaydedildi.

Kantin, yemekhane gibi kapalı alanlarda özellikle 5 yaş ve altı okul öncesi eğitim kurumlarının mutlaka dezenfeksiyon kullanacağı da vurgulandı.

Testlerin ise Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulacak tarama programı çerçevesinde random olarak yapılacağı ve üst Solunum yolu şikayeti olan kişilerin okula alınmayacağı, bu kişilerin test yapmaya yönlendirileceği belirtildi.

Bir sınıfta pozitif vaka görülmesi durumunda ise vakanın görüldüğü tarihten itibaren sınıfta bulunan diğer kişiler 5 gün süre ile maske takarak okula gitmeye devam edecek. Bu süre içerisinde semptom gösteren kişiler test yaptırmaya yönlendirilecek.

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