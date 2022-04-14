Okul Otobüsünde İnsanları Taciz Eden Şahıs Tutuklandı

Lefkoşa’da meydana gelen taciz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.B mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Lefkoşa’da meydana gelen taciz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.B mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, olguları aktardı.

Polis, zanlının Cinsel Saldırı suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 2022 Mart ayı içerisinde Lefkoşa'da sakin zanlının (E- 27) Yakın Doğu Üniversitesine ait otobüs içerisinde seyahat etmekte olan Lefkoşa'da sakin L.T isimli öğrencinin kalçalarına erkeklik organını sürtmek ve elini omzuna atmak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Polis, olayın polisin bilgisine 13.04.2022 tarihinde gelmiş olup adı edilenin tutuklandığını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili başlatılan soruşturmada şikâyetçinin zanlıyı internet haberlerinde çıkan eski bir haberden görüp tanıdığı ve polise geldiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, meselenin yeni başladığını, alınması gereken ifadeler ve tespit edilmesi gereken tanıklar olduğunu belirtip, ayrıca konu haberde yapılan incelemede zanlı tarafından tacize uğradığını beyan eden şahısların da tespiti için girişim başlatıldığını anlattı.

Polis, meselenin yeni başlamış olup geniş çaplı tahkikat gerektiren bir mesele olduğundan zanlının 1 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.