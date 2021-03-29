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Okul parası için uyuşturucu satmaya çalıştı

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Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde tasarrufunda uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı ile Temidayo O. Abdul Azez ve ikametgahtaki uyuşturucu maddeleri atmaya çalışan zanlı Ayubamı Sholotame tutuklanmasının ardından dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı
Okul parası için uyuşturucu satmaya çalıştı

 Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde tasarrufunda uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı ile Temidayo O. Abdul Azez ve ikametgahtaki uyuşturucu maddeleri atmaya çalışan zanlı Ayubamı Sholotame tutuklanmasının ardından dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili olguları aktardı. Sevinç, Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde 25 Mart günü, saat 17.45 raddelerinde zanlı Temidayo O. Abdul Azez’in şüpheli hareketler sergilemesi üzerine alıkonulduğunu belirterek, zanlının üzerinde yapılan aramada 10 ayrı pakette satışa hazır toplamda yaklaşık 30 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edildiğini kaydetti. Zanlının suçüstü gereği tutuklandığını dile getiren Sevinç, zanlının ikametgâhına girilirken ikametgâhta bulunan zanlı Ayubamı Sholotame’nin polisi ve elleri kelepçeli zanlıyı görmesinin ardından Abdul Azez’e ait içerisinde uyuşturucu madde bulunan çantayı dışarı attığı sırada tespit edildiğini ifade eden Sevinç, ikametgâhta yapılan aramada başka herhangi kanunsuz bir bulguya rastlanmadığını anlattı. Sevinç, zanlı Abdul Azez’in verdiği gönüllü ifadesinde söz konusu uyuşturucu maddeleri 18 Mart 2021 tarihinde 10 paket olarak, 20 Mart 2021 tarihinde ise 12 paket olarak aranmakta olan bir şahıstan aldığına işaret ederek, söz konusu şahsın internet üzerinden zanlıyı yönlendirdiğini, maddeleri Gönyeli’de bir çöp bidonunun altına gizlediğini ve zanlının da maddeleri gizlendiği yerden aldığını dile getirdi. Zanlının bu maddeleri satması karşılığında maddeleri aldığı şahıstan belli miktarda para alacağının belirlendiğine vurgu yapan Sevinç, zanlının bu parayla okula kayıt parasını ödeyeceğinin anlaşıldığını söyledi. Polis, zanlı Ayubamı Sholotamegom'un gönüllü ifade verdiğini ve ifadesinde çanta içerisinde uyuşturucu olduğunu Bildiğini ve başının derde girmemesi için çantayı attığı itirafında bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Sevinç, soruşturmanın devam ettiğine dikkat çekerek, gönüllü ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğine, aranmakta olan bir şahsın bulunduğuna, maddelerin Devlet Kimya Laboratuarı’na, maddelerin muhafaza edildiği naylon poşetlerin Polis Müdürlüğü’ne bağlı Parmak İzi İnceleme Şubesi’ne gönderildiğine ve sonuçlarının beklendiğine işaret etti. Sevinç, serbest kalması durumunda tahkikata olumsuz yönde etki edebilme ihtimalinin bulunması nedeniyle zanlıların 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

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Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların soruşturma maksatlı 4 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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