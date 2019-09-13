Okul uyumunu etkileyen en önemli faktör öğretmen

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. F. Sülen Şahin Kıralp, çocukların okula uyum süreci ile ilgili ailelere tavsiyelerde bulundu.

“Her çocuk okula başlama zamanı geldiğinde farklı duygu ve davranışlar sergileyebilir. Öncelikle hem veliler hem de aileler bunun bilincinde olmalıdır. Her çocuk kendi tarzında özeldir. Çocukların gelişimsel farklarını göz önüne almadan okula uyum sürecinin başarıyla gerçekleşmesi sağlanamaz. Çocuklar yeni ortam, yeni bir başlangıçtan dolayı kaygı, heyecan, korku hissedebilirler. Ebeveynler ise özellikle çocuklarının güvenliği ile ilgili kaygılanabilirler. Önemli olan çocuğun uyumunu kolaylaştırmak adına neler yapılabileceğidir” diyen Kıralp, günümüzde okulların, geçiş veya uyum programları ile söz konusu süreci kolaylaştırmaya çalışmakta olduklarını belirtti.

Okula yeni başlayacak çocuk için kaygı verici pek çok durum söz konusu olabileceğini ifade eden Kıralp, önemli olan çocuğa bununla baş edebileceği güvenli, kabul edici bir atmosfer sağlayarak okula uyum sağlama sürecinde ebeveynler, öğretmenler-okul (müdür ve rehber öğretmenler) ve çocuklar ile birlikte çalışmanın gerektiğini ve çocuğun okula ne kadar mutlu ve istekli başlarsa okula uyum sürecinin kolaylaşacağını ve öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştireceğinden bahsetti.

Kıralp okula uyum sürecinin boyutlarını ele alarak, önemli bilgiler paylaştı;