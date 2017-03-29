“Okul Yöneticisi-Liderlik Mevzuatı” konulu hizmet içi eğitim semineri yapıldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Milli Eğitim Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu tarafından orta dereceli okulların müdür ve müdür muavinlerine yönelik “Okul Yöneticisi – Liderlik Mevzuatı” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenledi.

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan hizmet içi eğitim seminerinde orta dereceli okul müdürleri ve müdür muavinlerinin yanı sıra Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı ve bakanlığa bağlı daire müdürleri de hazır bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre hizmet içi eğitim seminerinde, Denetleme Kurulu Başkanı İley Fedai Taşkın ve Eğitim Denetmeni Zafer Güçlü amaç, ele alınacak konular ve yapılacak toplantılarla ilgili bilgi verdi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Rauf Ataöv de okul yöneticileri müdür ve müdür muavinlerine seminere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Ataöv, var olan sıkıntıların bilincinde olduklarını, yapılan araştırmalar sonucunda her okulda değişik standartların uygulandığını gördüklerini, buna karşılık amaçlarının tüm okullarda bütünlüğü sağlamak olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu’nun yaptığı özverili araştırmaların çok önemli olduğunu ve bundan sonraki süreç için faydalı olacağına inandığını belirten Ataöv, seminerde işlenecek konuların hep birlikte ele alınarak değerlendirilmesi ve birlikte hareket edilmesi halinde başarıya ulaşılacağını söyledi.

Bundan sonraki süreçte yapılacak toplantılarda da dile getirilecek sorunların, taleplerin ve önerilerin inceleneceğini belirten Müsteşar Ataöv, seminere katılan tüm okul yöneticilerinin geri dönüşlerinin önemine dikkat çekti.

Seminerin ikinci ayağı yarın Doğu Akdeniz Üniversitesi Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

Okul yönetimlerinden talep gelmesi halinde eğitim seminerlerinin artarak devam edeceği de belirtildi.