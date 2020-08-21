Okullar 14 Eylül'de yüzyüze eğitime başlıyor, Online eğitim 1 Eylül'de (CANLI YAYIN)

Okullar 14 Eylül'de yüz yüze eğitime başlıyor, Online eğitim 1 Eylül'de başlayacak.

KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu düzenlenen basın toplantısında eğitimin nasıl açılacağını duyurdu.

EĞİTİM BAKANI ÇAVUŞOĞLU:

Gönüllülük esasıyla çalışan öğretmenlere teşekkür etmek isterim. Halkımıza umut olmak için çalışan öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

42 sayfalık pandemi döneminde uyulması gerekenler için kılavuz hazırladık.

Cevaplanmayan bir soru yoktur. aklınıza gelen her türlü soruya cevap vardır. Üretilen bu kitapla birlikte okullarda uyulması gereken kurallar velilere de verielcektir.

EĞitim Ortak Hizmetler posterler üretti.

Okullarda kullanılmak üzere ateş ölçme cihazları ve her öğrenciye hibe edeceğimiz el hijyenlerimiz mevcuttur.

Öğrencilere dağıtılmak için 50 bin maske üretildi.

Okulların çok kullanılan yerlerinde hijyen malzemeleri notkasında okulların da katkı koyması gerekiyor.

Okul idarelerine teslim edilmek üzere çok ciddi miktarda hijyen malzemesi talep ettik

Seyreltilmiş eğitimde öğrencilerin bir gün okula gidip bir gün gitmemesi şeklinde bir düzenle o okulda bulunan öğrencilerin yarısının gitmesiydi. Her sınıfta 20 öğrenciyi geçmeyecek şekilde ilerleme isteğimizi belirtmiştik.

Tüm paydaşlarla eksiksiz iletişim içerisinde bulunduk. Ancak görülen o ki buraya katkı yapabileceği yönünde bir çok söylemde bulunan bir çok siyasi parti eleştirel bir bakış açısıyla baktığı toplumsal hedef ortaya koyamamıştır.

1 Eylül'de okulları açmayı planlarken bugün tekrardan bir toplantı yaptık.

Dün burada Sağlık bakanımız yoktu ama biliyorsunuz yaşamda sürekli değişiklikler oluyor.

Biz 1 Eylül'de okulları açmaya hazırız ancak Sağlık Bakanlığıyla yaptığımız değerlendirmelerde 1 Eylülün erken olabileceği gibi bir bakış açısı var.