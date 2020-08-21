  • BIST 1.113
  • Altın 454,906
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6154
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1723 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi

Okullar 14 Eylül'de yüzyüze eğitime başlıyor, Online eğitim 1 Eylül'de (CANLI YAYIN)

» »
Okullar 14 Eylül'de yüz yüze eğitime başlıyor, Online eğitim 1 Eylül'de
Okullar 14 Eylül'de yüzyüze eğitime başlıyor, Online eğitim 1 Eylül'de (CANLI YAYIN)

Okullar 14 Eylül'de yüz yüze eğitime başlıyor, Online eğitim 1 Eylül'de başlayacak.

KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu düzenlenen basın toplantısında eğitimin nasıl açılacağını duyurdu.

EĞİTİM BAKANI ÇAVUŞOĞLU: 

Gönüllülük esasıyla çalışan öğretmenlere teşekkür etmek isterim. Halkımıza umut olmak için çalışan öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

42 sayfalık pandemi döneminde uyulması gerekenler için kılavuz hazırladık.

Cevaplanmayan bir soru yoktur. aklınıza gelen her türlü soruya cevap vardır. Üretilen bu kitapla birlikte okullarda uyulması gereken kurallar velilere de verielcektir.

EĞitim Ortak Hizmetler posterler üretti.

Okullarda kullanılmak üzere ateş ölçme cihazları ve her öğrenciye hibe edeceğimiz el hijyenlerimiz mevcuttur.

Öğrencilere dağıtılmak için 50 bin maske üretildi.

Okulların çok kullanılan yerlerinde hijyen malzemeleri notkasında okulların da katkı koyması gerekiyor.

Okul idarelerine teslim edilmek üzere çok ciddi miktarda hijyen malzemesi talep ettik

Seyreltilmiş eğitimde öğrencilerin bir gün okula gidip bir gün gitmemesi şeklinde bir düzenle o okulda bulunan öğrencilerin yarısının gitmesiydi. Her sınıfta 20 öğrenciyi geçmeyecek şekilde ilerleme isteğimizi belirtmiştik.

Tüm paydaşlarla eksiksiz iletişim içerisinde bulunduk. Ancak görülen o ki buraya katkı yapabileceği yönünde bir çok söylemde bulunan bir çok siyasi parti eleştirel bir bakış açısıyla baktığı toplumsal hedef ortaya koyamamıştır.

1 Eylül'de okulları açmayı planlarken bugün tekrardan bir toplantı yaptık.

Dün burada Sağlık bakanımız yoktu ama biliyorsunuz yaşamda sürekli değişiklikler oluyor.

Biz 1 Eylül'de okulları açmaya hazırız ancak Sağlık Bakanlığıyla yaptığımız değerlendirmelerde 1 Eylülün erken olabileceği gibi bir bakış açısı var.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polisler devriye sırasında araçta uyuşturucu buldu21 Ağustos 2020 Cuma 16:07
  • 54 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu21 Ağustos 2020 Cuma 16:06
  • “TC’den gelen yolcularda QR kodu olmayanlar geri gönderilecek”21 Ağustos 2020 Cuma 16:04
  • El-Sen: “Aksa konusunda kirli oyunlar içine girildi”21 Ağustos 2020 Cuma 16:03
  • ''Kredinin Ferdi Sabit Soyer’e ödendiğine dair belge yok'' iddiası21 Ağustos 2020 Cuma 15:54
  • 100 TL’ye yarım gram ağırlığında uyuşturucu madde aldI21 Ağustos 2020 Cuma 15:48
  • Taçoy: “ Sn. Recep Tayyip Erdoğan ’ın dediği gibi, “İnşallah bir müjdeli haberi Akdeniz’de bekliyoruz.”21 Ağustos 2020 Cuma 15:43
  • İskele İlçe Emniyet Kurulu “Covid-19” gündemi nedeniyle toplandı21 Ağustos 2020 Cuma 14:50
  • Dikkat atışlı tatbikat yapılacak21 Ağustos 2020 Cuma 12:16
  • Başbakan Tatar: Maraş mutlaka açılacak21 Ağustos 2020 Cuma 12:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti