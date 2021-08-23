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Okullar açılmadan önce uyarı: Vakaların çoğu Delta ve çocuklar en büyük taşıyıcılardan

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Çocukların ve gençlerin hastalığın yayılmasında çok büyük etkisi olduğunu vurgulayan Tsakris, “İngiliz varyantında da bunu gördük ve şu an bunu daha net görebiliyoruz" ifadesini kullandı
Okullar açılmadan önce uyarı: Vakaların çoğu Delta ve çocuklar en büyük taşıyıcılardan

Corona virüsü vaka sayısının görece düşük seyrettiği Yunanistan’dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Haziran ayındaki vakaların sadece yüzde 5’inin Delta varyantı olduğunu açıklayan Atina Üniversitesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı Direktörü Athanasios Tsakris, yakın zamanda tespit edilen vakaların yüzde 85’inin Delta varyantı olduğunu duyurdu.

Çocukların ve gençlerin hastalığın yayılmasında çok büyük etkisi olduğunu vurgulayan Tsakris, “İngiliz varyantında da bunu gördük ve şu an bunu daha net görebiliyoruz. Çocuklar ve ergenler, salgının ilk günlerine göre virüsü daha ‘etkili’ bir biçimde taşıyor ve yayıyor” ifadesini kullandı.

Okulların açılmasına günler kala uyarıda bulunan Tsakris, “Karşılaştırmalı araştırmalar, Delta varyantının daha ciddi olduğunu gösteriyor. Aşı olmayanlar şu an 6 ay ya da 1 yıl öncesine göre daha büyük risk altında. Gençlerde de daha çok, ciddi enfeksiyonlar görmeye başladık. Aşı olmamış ebeveynler okullar açılmadan önce aşı olmalı” dedi.

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