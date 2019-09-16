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Okullar bazı çocuklar için açılamadı! Göz yaşları içerisinde eve gönderildi!

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Yıl 2019 ama...
Okullar bazı çocuklar için açılamadı! Göz yaşları içerisinde eve gönderildi!

Bugün ilk öğretim dairesine bağlı ilk ve ana okullar açıldı.

Eğitim yılının başlaması ile sorunlar da gün yüzüne çıktı.

Dikmen'de okulun ilk gününde okulda yeterli sınıf olmayınca bazı çocuklar evlerine gönderildi.

Çocukların göz yaşları içeriisnde evin yolunu tuttuğu görüldü.

Dikmen İlkokulun'da yaşanan olayda sabah okula giden 4 yaş grubu ve ana sınıf öğrencileri sınıf yetersizliğinden evlerine gönderildi.

Detay Gazetesi'ne ulaşan okul velileri, okul Müdür muavininin kendilerine yaptığı açıklamada konunun eğitim bakanlığı bilgisinde olduğunu ancak herhagi bir dönüş yapılmadığını aktardılar.

Sınıf yapımı için projenin 5 yıldır hazır olduğunun da belirtilğini söyleyen veliler ancak yeterli kaynak ayrılmadığından bir türlü sınıfların yapılmadığını söylediler

 

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