Okullar bir gün tatil.
Kötü hava koşulları nedeni ile okullara bir gün ara veriliyor. İlk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime bir gün ara verileceği kaydedildi.
Milli Eğitim Bakanlığı okulların bir gün tatil edildiğini açıkladı.
Okullar bir gün tatil.
Kötü hava koşulları nedeni ile okullara bir gün ara veriliyor. İlk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime bir gün ara verileceği kaydedildi.
Milli Eğitim Bakanlığı okulların bir gün tatil edildiğini açıkladı.
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