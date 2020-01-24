  • BIST 122.142
  • Altın 300,249
  • Dolar 5,9403
  • Euro 6,5530
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Okullar bölgesinde bir ağaç aracın üstüne devrildi

» »
Okullar bölgesinde bir ağaç aracın üzerine, bir ağaç da yola devrildi
Okullar bölgesinde bir ağaç aracın üstüne devrildi

Lefkoşa’da etkili olan fırtına, iki ağacın gövdesinden kırılmasına neden oldu. Ağaçlardan biri, park halindeki bir aracın üzerine devrildi, bir diğer ağaç ise yola düştü. Okullar yolu, trafiğe kapatıldı.

Fırtınalı hava, Lefkoşa’da etkili olmaya devam ediyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) karşısındaki Ruso Stadyumu önündeki kaldırımda bulunan ağaç, fırtına nedeniyle gövdesinden kırılarak, park halindeki bir aracın üzerine devrildi.

Öte yandan Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu önünde bulunan bir ağaç da, yine fırtına nedeniyle yola düştü.

Okullar yolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İçişleri Bakanlığı Boğaztepe’deki Bir Evin İşgali İle İlgili Haberi Yalanladı24 Ocak 2020 Cuma 17:45
  • Esrar Sattı Çıkış Yapmak İsterken Tutuklandı24 Ocak 2020 Cuma 17:40
  • Yarın sabah ve pazar sabahı don bekleniyor24 Ocak 2020 Cuma 17:40
  • Çalışma Bakanı Sucuoğlu İyi Toplum Gönüllüleri Derneğini Kabul Etti24 Ocak 2020 Cuma 17:16
  • “Girişim Rum tarafını panikletti... İddialarının gerçeklerle ilgisi yok”24 Ocak 2020 Cuma 17:13
  • Meclis Hukuk, Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi Bugün Toplandı24 Ocak 2020 Cuma 17:12
  • Polinasyon İçin Arı Kullanan Yetiştiricilere Ödeme Yapıldı24 Ocak 2020 Cuma 17:11
  • “Halka zorunlu değilse salgının görüldüğü bölgelere seyahat etmemeleri çağrısında bulunuldu”24 Ocak 2020 Cuma 17:10
  • Taçoy: “Bilişim Adası hedefi canlandırılmalı”24 Ocak 2020 Cuma 17:08
  • Cumhurbaşkanı Akıncı Polatpaşa İlkokulu'nda İklim Değişikliği Eğitimini İzledi24 Ocak 2020 Cuma 17:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti