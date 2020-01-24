Okullar bölgesinde bir ağaç aracın üstüne devrildi

Okullar bölgesinde bir ağaç aracın üzerine, bir ağaç da yola devrildi

Lefkoşa’da etkili olan fırtına, iki ağacın gövdesinden kırılmasına neden oldu. Ağaçlardan biri, park halindeki bir aracın üzerine devrildi, bir diğer ağaç ise yola düştü. Okullar yolu, trafiğe kapatıldı.

Fırtınalı hava, Lefkoşa’da etkili olmaya devam ediyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) karşısındaki Ruso Stadyumu önündeki kaldırımda bulunan ağaç, fırtına nedeniyle gövdesinden kırılarak, park halindeki bir aracın üzerine devrildi.

Öte yandan Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu önünde bulunan bir ağaç da, yine fırtına nedeniyle yola düştü.

Okullar yolu bir süre trafiğe kapatıldı.