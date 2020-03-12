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Okullar dezenfekte ediliyor

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Okullar dezenfekte ediliyor
Okullar dezenfekte ediliyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Bakanlar Kurulu tarafından 15 Mart 2020 Pazar gününe kadar tüm eğitim faaliyetlerine ara verilmesi ve ülke genelinde Koronavirüs’e karşı alınan önlemler doğrultusunda virüsün yayılmasını önlemek, öğrenci, öğretmen ve çalışanları korumak amacıyla tüm okullarda eş zamanlı ve kapsamlı dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor.

Alınan önlemler doğrultusunda; okullarda bulunan tüm derslikler, idari binalar, sosyal alanlar, kafeteryalar, salonlar, eğitim materyalleri, oyun alanları, ve öğrenci ötobüsleri Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri ve belediyelerin koordineli çalışmalarıyla okullardaki temizlik görevlileri, belediye çalışanları ve Kar-İş tarafından dezenfekte ediliyor.

Dezenfekte işlemlerinin daha kapsamlı bir şekilde yürütülmesi için temin edilen ek malzeleri okullara yollayan Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, çalışmaların devam ettiği okullarda denetimlerini sıklaştırdı. Bakanlığa bağlı denetmenler okullara giderek devam eden çalışmaları ve alınması gereken temizlik ve hijyen önlemlerini yerinde inceliyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ayrıca virüsün yayılmasını önlemek, ek tedbirler almak, öğrenci, öğretmen ve çalışanların korunması amacıyla gerçekleştirilen dezenfekte işleminin periyodik aralıklarla uygulamaya devam edecek.

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