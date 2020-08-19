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Okullar nasıl açılacak? Türkiye'de açıklandı, sıra kuzey Kıbrıs'ta...

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Okullar nasıl açılacak? Türkiye'de açıklandı, sıra kuzey Kıbrıs'ta...
Okullar nasıl açılacak? Türkiye'de açıklandı, sıra kuzey Kıbrıs'ta...

T.C. Millî Eğitim Bakanı: Okulları 21 Eylül'de açma çabasındayız

"Okulum Temiz Belgesi" töreninde konuşan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "21 Eylül'de ders zili çaldığı zaman bir okulun hangi mekanında ne yapacağız, nasıl yapacağız, hangi davranışlar ortaya koyulacak, servis araçları için hangi kurallar geçerli bunlar için ayrı simülasyonlar yaptık." dedi. Selçuk, "Okulları 21 Eylül'de açma çabasındayız" açıklamasında bulundu. 

Okullarda 2000 denetmen görev alacağını kaydeden Bakan Selçuk, hangi okulun hangi ihtiyaç içerisinde olduğunu, belirli listelerle ortaya koyduğunu açıkladı. Okulların temiz olmasını, hijyen denetiminin sağlıklı yapılmasını teşvik etmeye çalışıyoruz" diye konuştu. 

Selçuk, "Çok aşamalı bir çalışmayı sürdürürken farklı değerlendirmeler de yapılıyor. Diyelim ki okul bu belgeyi aldı. Bitmiyor. Sürdürülebilirlik çok önemli. Okulun sürekli olarak temiz kalması hususunda çalışmalar yapılıyor. Bunu takip etmek için de bir yazılım hazırladık. Tüm okulların hangi durumda olduğunu takip etmek söz konusu. Dezenfektan ve maske temini de söz konusu" ifadesini kullandı. 

Her gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüklerini belirten Selçuk, "Şu kademelerde risk yoktur' denildiği aşamada okulları açarız" düşüncesini dile getirdi. 

Selçuk, mekansal ve müfredat olarak seyreltme uygulanacağını duyurdu. 

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