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Okullar ne zaman açılacak? Pilli açıkladı!

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Okullar ne zaman açılacak? Pilli açıkladı!
Okullar ne zaman açılacak? Pilli açıkladı!

Çocukların sağlığı başta olmak üzere, toplum sağlığının her şeyin üzerinde olduğunu vurgulayan Sağlık Bakanı Pilli, “Şu anda covid-19 salgının kontrol altına almaya çalışıyoruz, bu nedenle okulların açılması için en uygun tarih 1 Ekim 2020 olacak. Önümüzü daha net görebilmemiz için 1 ay daha beklemeliyiz” dedi.

Gıynık Gazetesinin röportajına göre Sağlık Bakanı Ali Pilli okulların açılmasıyla ilgili 1 Ekim'den önce açılmasının zor olduğunu düşündüğünü belirtti.

Hem Sağlık Bakanlığı hem de Eğitim Bakanlığı’nın hazırlıklarını tamamlayabilmesi ve önlemlerini kapsamlı şekilde alabilmesi için 1 Ekim’e kadar beklemek gerektiğini söyleyen Bakan Pilli, “Tabi ki Eğitim Bakanlığı ile yapılacak görüşmeler neticesinde nihai karar verilecek” diyerek Sağlık Bakanı olarak kendi görüşünün bu yönde olduğunu ifade etti.118231923_2726265967591671_5535873036597899924_n.jpg

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