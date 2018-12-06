Okullar yarın da tatil mi?

Ülkede yaşanan olağan üstü doğa olayları sonrasında gözler bir kez daha Milli Eğitim Bakanlığı'na döndü.

Dün akşam yaşanan sel felaketleri sonrasında 4 vatandaş hayatını kaybetti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitim verilip verilmeyeceğine ilişkin kararın bugün ilerleyen saatlerdeki gelişmelere göre verileceğini söyledi.

Bakan Özyiğit, Dikmen ve Minareliköy’deki Şehit Mehmet Eray İlkokulu’da ise yarın eğitim verilmeyeceğini belirtti. Özyiğit, bu iki okulda eğitime Pazartesi günü devam edileceğini kaydetti.