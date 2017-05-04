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Okullara taşımacılıkta kaos!

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Okullara taşımacılıkta kaos!
Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş), bugünden itibaren eylem alanını genişleterek Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı devlet okulları yanında özel okullara öğrenci taşınmasını da süresiz olarak durdurduğunu açıkladı.

Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş), bugünden itibaren eylem alanını genişleterek Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı devlet okulları yanında özel okullara öğrenci taşınmasını da süresiz olarak durdurduğunu açıkladı.

Kar-iş Başkanı Fuat Topaloğlu yaptığı yazılı açıklamada, emeklerinin karşılığını almak amacıyla dün başlattıkları eylemlere hükümetin kayıtsız kaldığını, hükümetin çözüm üretme niyetinde olmadığını  savundu.

Topaloğlu,  hükümetin bu tutumu karşısında eylem  alanını genişlettiklerini ifade ederek,  bazı yerlerde gelişen şiddet olaylarını  ise Kar-İş olarak tasvip etmediklerini, halktan da istem dışı oluşabilen bu olayları  anlayışla karşılamasını beklediklerini kaydetti.

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