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Okullarda bugün grev var!

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Okullarda bugün grev var! KTÖS uyarı grevi yapıyor
Okullarda bugün grev var!

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası bugünden itibaren 08.00-09.20 saatleri arasında okul öncesi, 1. ve 2. sınıfların olduğu okullarda uyarı grevi yapıyor.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası bugünden itibaren 08.00-09.20 saatleri arasında okul öncesi, 1. ve 2. sınıfların olduğu okullarda uyarı grevi yapıyor.

Sendika Genel Sekreteri Şener Elcil, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun yetkisinde olan okulların açılması konusunun, Bakanlar Kurulu’nun yetkisi dışında olduğunu savunarak, salgının patladığı bu dönemde ana, 1 ve 2. sınıfların eğitimine devam ettirme kararını hem yanlış, hem de yasadışı bulduklarını belirtti.

kt-002.jpgToplum sağlığını korumak, sağlık ve güvenlik önlemleri alınmış ortamlarda kesintisiz eğitim vermek ve okulların kalıcı kapanmasını engellemek adına eylem koymanın kaçınılmaz olduğunu söyleyen Elcil, 08.00-09.20 saatleri arasında okul öncesi, 1. ve 2. sınıfların olduğu okullarda uyarı grevi yapılacağını açıkladı.

Elcil, öğretmenlerin verilen ek görevleri almayacağını; öğretmenlerin velilerle oluşturdukları iletişim ağı aracılığı ile öğrencilere eğitim adına her türlü katkıyı koymaya devam edeceklerini belirterek, velilere çocuklarını okula göndermemelerini tavsiye etti. 

Öte yandan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, okullarda gerekli tedbirlerin alınmadığı gerekçesiyle Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünde eylem yaptı.  

Eylemde karantinasızgirişilerin durdurulması, halk sağlığının ön planda tutulması ve okullarda gerekli tedbirlerin alınması istendi.  

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