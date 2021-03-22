  • BIST 1.427
  • Altın 433,963
  • Dolar 7,7866
  • Euro 9,2512
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKA34'ü yerel 42 pozitif vaka

Okullarda bugünden itibaren beş gün süreyle ders kesimine gidildi

» »
Ülke genelindeki tüm okullarda bugünden itibaren beş gün süreyle ders kesimine gidiliyor.
Okullarda bugünden itibaren beş gün süreyle ders kesimine gidildi

Ülke genelindeki tüm okullarda bugünden itibaren beş gün süreyle ders kesimine gidiliyor.

Covid-19 önlemleri çerçevesinde çevirim içi devam eden eğitime 29 Mart Pazartesi günü yeniden başlanacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, ülkedeki tüm okullarda bugünden, 26 Mart Cuma gününe kadar ders kesimi yapılacağı duyurulmuştu.

Öğrenci ve öğretmenlerin, ekran karşısında çok yorgun düştüğünü belirten Bakan Amcaoğlu, 5 günlük ders kesiminin ardından eğitimin 29 Mart 2021 Pazartesi günü kaldığı yerden devam edeceğini kaydetti.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tandoğan Yalkut yazdı...Kripto,Bitcoin ve diğerleri22 Mart 2021 Pazartesi 08:02
  • Özersay:Pozitif çıkan hemşirelerden 2 doz aşısını olmuş olan da var21 Mart 2021 Pazar 21:45
  • Uçaner:“Şuan da hemşirelerimizin durumu iyi gerekli tüm önlemler alındı”21 Mart 2021 Pazar 21:23
  • Erhürman:Hele bir kurultaylar bitsin bakarız!!!21 Mart 2021 Pazar 21:19
  • Akansoy Tatar’ın kapılarını farklı görüşlere açmaktan kaçması düşündürücüdür21 Mart 2021 Pazar 21:12
  • Özersay: Rehavete kapılmayın!21 Mart 2021 Pazar 21:08
  • 6000 test, 34'ü yerel 42 pozitif vaka21 Mart 2021 Pazar 19:54
  • 34'ü yerel 42 pozitif vaka21 Mart 2021 Pazar 19:51
  • Lefkoşa'da kutlanacak Newroz'a çağrı yayınladılar21 Mart 2021 Pazar 19:32
  • Özersay:“Cenevre’de hemen ortak bir müzakere zemini bulunacağını düşünmüyorum”21 Mart 2021 Pazar 19:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti