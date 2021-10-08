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"OKullarda Covid19 salgını ile ilgili ortaya çıkan sorunları çözmekten aciz bir Eğitim Bakanlığı ile karşı karşıyayız"

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Okulların açılmasının üzerinden bir aylık bir süre geçmesine rağmen, Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluktan kaçan tutumu yüzünden pandemi kaynaklı sorunlar devam etmektedir.
"OKullarda Covid19 salgını ile ilgili ortaya çıkan sorunları çözmekten aciz bir Eğitim Bakanlığı ile karşı karşıyayız"

Eksik olan müdür, müdür muavini atamalarının yapılmaması ve okullarımızda öğretmen eksikliklerinin devam etmesi yanında Covid19 salgını ile ilgili ortaya çıkan sorunları çözmekten aciz bir Eğitim Bakanlığı ile karşı karşıyayız.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun yayınladığı kararları bir genelgeye dönüştürüp okullara duyurmaktan kaçan Eğitim Bakanlığı, öğretmen ve okul yöneticilerimizi veli ile karşı karşıya getirmektedir. Okullarda PCR ve antijen test zorunluluğu getiren Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun kararının nasıl uygulanacağı ile ilgili genelge yayınlamaktan aciz Eğitim Bakanlığı, okullarda yaşanan sorunlara da seyirci kalmaktadır.

Devlet okullarını, çalışanlarını ve öğrencileri sahipsiz bırakan Eğitim Bakanlığı’nın bu tutumunu protesto ederiz.

Pandemi nedeni ile temaslı veya pozitif olup, hastalığı semptomsuz geçiren sınıf öğretmenlerinin bulundukları okullarda eğitimin verimi açısından, sınıflardaki öğrencilerin derslerini online yapacaklarını duyurur, bu sınıflarda çocuğu olan velilerin kaos yaşanmaması için çocuklarını okula göndermemelerini duyururuz.

Bu uygulama Tabipler Birliği ile sendikanın hazırladığı kılavuzda belirtilen kurallara göre yapılacaktır. Bakanlığın genelge bile yayınlamaktan aciz olduğu bu konuda sendikamızın aldığı karara uyulması toplum sağlığını da, eğitimi de koruyacaktır. 

Saygılarımızla.

                                                                                                               

                Şener Elcil

KTÖS Genel Sekreteri

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