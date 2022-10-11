  • BIST 3.585,22
  • Altın 994.396
  • Dolar 18.5853
  • Euro 18.0445
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKABilim insanlarından yeni Covid-19 uyarısı: Deltacron varyantı geliyor

Okullarda grev dalga dalga yayılıyor

» »
Okullarda grev dalga dalga yayılıyor..Kamu-İş, süresiz grevde olduğu 7 okula ilave olarak, bugün Alasya İlkokulu ve Polatpaşa İlkokulu’nda da grevde olduklarını açıkladı.
Okullarda grev dalga dalga yayılıyor

TAK’a konuşan Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, 7 okulda süresiz grevde olduklarını belirterek, bugün Alasya İlkokulu ve Polatpaşa İlkokulu’nda da grevde olduklarını ifade etti.

Serdaoğlu, talepleri dikkate alınmadığı sürece grevlerin artarak devam edeceğini belirterek, “Şu anda bir gelişme yok. Bakanlık, çözüm, çözümsüzlüktür noktasında gitmeye devam ediyor” dedi.


7 okulda süresiz grevde olduklarını, bugün ise iki okulda daha greve gittiklerini ifade eden Serdaroğlu, “Uzlaşı olursa yarın işbaşı olacak. Olmazsa bu iki okuldaki grev her gün yenilenecek. Cuma gününe kadar bakanlık somut adım atmazsa süresiz grevde olan okullara önümüzdeki hafta bu iki okul da eklenecek” şeklinde konuştu.

Kamu-İş, “okullarda hademe olarak görev yapan üyelerine yapılan baskılar, toplu iş sözleşmesi haklarının engellenmeye çalışılması ve yapılan grevleri kırmaya teşebbüs edilmesi” gerekçesiyle okullarda grev kararı almıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hulusioğlu, çöp depolama sorununa değindi ve çözüm önerilerini ortaya koydu11 Ekim 2022 Salı 08:24
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar... 11 Ekim 2002 Salı11 Ekim 2022 Salı 08:19
  • KKTC'de Nöbetçi Eczaneler... 11 Ekim 2022 Salı11 Ekim 2022 Salı 08:09
  • Döviz güne nasıl başladı? 11 Ekim 2022 Salı11 Ekim 2022 Salı 08:05
  • Mağusa'da İsmail Arter Bağımsız aday...11 Ekim 2022 Salı 08:01
  • Hava bugün nasıl olacak? 11 Nisan 2022 Salı11 Ekim 2022 Salı 08:01
  • Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 11 Ekim 2022 Salı11 Ekim 2022 Salı 07:58
  • Şan: Türkiye Tarafından Yapılacak Olan Katkı Yaklaşık 100 Milyon TL10 Ekim 2022 Pazartesi 20:35
  • Avukat Sırdaş Kaptanoğlu tutuklandı10 Ekim 2022 Pazartesi 19:38
  • UBP 47 Yaşında10 Ekim 2022 Pazartesi 18:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti