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Okullarda Güncel Kovid Vaka Sayısı Açıklandı

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Okullarda Güncel Kovid Vaka Sayısı Açıklandı
Okullarda Güncel Kovid Vaka Sayısı Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2-8 Nisan tarihlerini kapsayan dönemde okullardaki koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ilişkin güncel verileri açıkladı.

Buna göre, bu bir haftalık sürede, okullarda, toplam 704 öğrenci, 119 öğretmen ile 14 personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Vakalardan dolayı kapanan okul sayısı ise 2.

Covid-19 pozitif öğrencilerin 203’ü İlköğretim, 434’ü Genel Ortaöğretim, 67’si ise Meslek ve Teknik Öğretim’e bağlı okullardan. Öğretmenlerin 27’si İlköğretim, 76’sı Genel Ortaöğretim ve 16’sı da Meslek ve Teknik Öğretim’e bağlı okullardan.

Aynı dönemde, Kovid-19 temaslı öğrenci sayısının 103, öğretmen sayısının 14 ve personel sayısının da 2 olduğu belirtildi.

Bakanlık, 59 bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranını ise yüzde 1.41 olarak açıkladı.

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