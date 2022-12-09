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"Okullarda güven ortamı yok"

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Burak Maviş: Hademeler yalnız temizlik konusuna indirgenmemeli
"Okullarda güven ortamı yok"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Kıbrıs Postası Web TV’de yayınlanan Canan Onurer’in hazırlayıp sunduğu ‘Sabahın Haberleri’ adlı programa katılarak, hademeler konusunda yaşanan sorunları değerlendirdi.

Burak Maviş, 44 tane okulda toplu iş sözleşmesi hakkı için hademelerin vermiş olduğu bir mücadele olduğundan bahsederek, “Sendikamızın da desteği oldu” dedi. Mücadelenin iki ayaklı olduğunu dile getiren Maviş, birinin okullarda görev yapma, diğerinin ise mahkeme ara emri olduğunu söyledi.

44 TANE OKUL, 10 BİN CİVARI ÖĞRENCİ, BİN CİVARI ÖĞRETMEN SÜREÇTEN ETKİLENDİ”

44 tane okulun, 10 bin civarı öğrencinin ve bin civarı öğretmenin bu süreçten etkilendiğini kaydeden Maviş, mahkemenin vermiş olduğu ara emrinden sonra okullarda ki temizliğin tamamen durduğunu belirtti.

Maviş, şuan bir tarafta hak mücadelesi veren eski çalışanların olduğunu, bir taraftan da temizlik yapıp hijyeni sağlayan yeni elemanların olduğunu dile getirdi.

“Biz temizlik, hijyenle ilgili şikayet almadık” diyen Maviş, gözlemlerine dayanarak herhangi bir sıkıntıya rastlamadıklarından da bahsetti.

HADEMELER YALNIZ TEMİZLİK KONUSUNA İNDİRGENMEMELİ”

Hademelerin yalnız temizlik hijyen konusuna indirgenmemesi gerektiğine dikkatleri çeken Maviş, taşeron hademelerin birçok noktada okulların bel kemiği olduklarını söyledi. “Öğrenciler hademeleri tanıyordu” diyen Maviş, çocukların rahatlıkla eski hademelere emanet edilebildiğini kaydetti.

ESKİ HADEMELER UZUN YILLARDIR BU OKULLARDA OLDUKLARI İÇİN DAHA ÖZVERİLİ ÇALIŞIYORLARDI”

Yeni gelen hademeleri işaret eden Maviş, güven ilişkisinin olmadığını belirtti. Eski hademelerin uzun süredir okulda bulunmasından kaynaklı daha özverili çalışabildiklerini söyleyen Maviş, şu anda bu konuda sıkıntılar yaşadıklarına vurgu yaptı.

“Hademelerin kadrolu olarak okullarda bulunması gerektiğini eğitim bakanlığı da çalışma bakanlığı da konuşmadı” diyen Maviş, hademelerin bir güvence olduğunu ifade etti.

OKULLARDA GÜVEN ORTAMI YOK”

Maviş, güven ortamının okullarda olmadığına değinerek, “Esas sorunumuz güven meselesi ve okulların diğer işlerinin aksaması” dedi.

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