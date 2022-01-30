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Okullarda Karneler Yarın Dağıtılıyor, Şubat Tatili 1 Şubat Salı Günü Başlıyor

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Okullarda Karneler Yarın Dağıtılıyor, Şubat Tatili 1 Şubat Salı Günü Başlıyor
Okullarda Karneler Yarın Dağıtılıyor, Şubat Tatili 1 Şubat Salı Günü Başlıyor

 KKTC’deki ilk ve orta dereceli okullarda 2021-22 Öğretim Yılı’nın ilk dönem sonu karneleri yarın dağıtılıyor.

İlköğretim Dairesi, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullarda yarıyıl tatili (Şubat Tatili), 1 Şubat Salı günü başlıyor.

Covid-19 pandemisi nedeniyle zaman zaman aksamaların yaşandığı, bazı sınıfların kapatıldığı eğitim yılının ilk döneminin tamamlanmasıyla öğrenci ve öğretmenler iki haftalık Şubat Tatili’ne başlayacak.

Okullarda 2021-2022 Öğretim Yılı İkinci Dönemi 14 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 2021-2022 Öğretim Yılı, 20 Haziran Pazartesi günü Karne ve Tamamlama Belgelerinin dağıtımıyla sona erecek.

İlköğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 125 okulda, yaklaşık 24 bin öğrenci eğitim alırken, ülkede 111 kamu okulu, 14 özel okul bulunuyor.

Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullarda ise 2021-2022 Öğretim Yılı 17 Haziran Cuma günü karne dağıtımıyla sona erecek.

Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 45 okulda yaklaşık 22 bin ortaokul ve lise öğrencisi öğrenim görürken, ülkede 34 kamu okulu ve 11 özel okul bulunuyor.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 12 okulda öğrenim gören yaklaşık 3 bin 900 meslek lisesi öğrencisi var.

KKTC genelinde kamu ve özel okullarda yaklaşık 5 bin 800 öğretmen görev yapıyor.

SINAVLAR

İlk basamağı dün yapılan Kolej Giriş Sınavlarının 2’nci basamak sınavı (KGS-2) 11 Haziran’da yapılacak.

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı 25 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek.

8. sınıfı tamamlayan öğrencilerin Meslek Liseleri Programlarına tercih başvuruları ise 23-27 Haziran tarihleri arasında alınacak.

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