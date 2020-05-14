  • BIST 100.252
  • Altın 384,760
  • Dolar 6,9609
  • Euro 7,5153
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Okullarda Korona Testleri Başladı

» »
Okullarda Korona Testleri Başladı
Okullarda Korona Testleri Başladı

Güney Kıbrıs’ta okullarda koronavirüs testlerinin yapılması kararının ardından dün ilk örnekler alınmaya başlandı.

Alithia ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’taki okullarda toplam 20 bin koronavirüs testinin yapılması yönünde alınan kararın ardından dün ilk testlerin Güney Lefkoşa’daki bir lisede alınmaya başlandığını yazdılar.

Gazete, testlerin ilkokul 5 ve 6’ncı sınıflardan başlayarak ortaokul ve liseleri kapsayacağını belirtirken dünkü test alımları sırasında bazı velilerin, çocuklarının test olmalarına izin vermediklerini de aktardı.

Habere göre, koronavirüs testleri öğrenciler arasından rastgele seçilenlere, velilerinin refakati eşliğinde yapılacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rum Başkanlık Sarayı’nda İki Kritik Açılış Toplantısı13 Mayıs 2020 Çarşamba 12:38
  • RMMO’da Askere Alımlarda Dijital Dönem13 Mayıs 2020 Çarşamba 11:27
  • Pile’de Kıbrıslı Türke Ait Fırına Bombalı Saldırı Rum basınında13 Mayıs 2020 Çarşamba 11:05
  • Türkiye’nin Tepkisini Olumlu Buldular13 Mayıs 2020 Çarşamba 10:30
  • Sınır Kapılarının açılması konusu gündemde yok12 Mayıs 2020 Salı 17:26
  • Sınır Kapılarının Açılması Konusu Gündemde Yok12 Mayıs 2020 Salı 12:35
  • 5 Ülke Dışişleri Bakanından Türk Faaliyetlerine Kınama12 Mayıs 2020 Salı 12:32
  • Güney Kıbrıs’taki Son Sınıf Öğrencileri Okula Döndü12 Mayıs 2020 Salı 12:02
  • Güney Kıbrıs'ta Vaka Sayısı 900'ü Aştı12 Mayıs 2020 Salı 09:47
  • Limasol’da Kaçak Tütün ve Sigara Deposu Tespit Edildi11 Mayıs 2020 Pazartesi 18:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti