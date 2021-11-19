Okullarda Korona Vaka Sayısı Açıklandı

19 Kasım 2021 Okul Koronavirüs Tablosu
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.
Güncel rakamlar şöyle;
19 Kasım 2021 / Okullardaki Güncel Koronavirüs Tablosu
Covid-19 Pozitif
Covid-19 Temaslı
Öğrenci
Öğretmen
Personel
Öğrenci
Öğretmen
Personel
İlköğretim Dairesi
119
11
3
257
21
13
Genel Ortaöğretim Dairesi
100
16
4
397
34
3
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi
17
6
0
119
9
1
TOPLAM
236
33
7
773
64
17
59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı % 0,45
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