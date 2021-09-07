Okullarda uygulanması gereken hijyen kuralı

Okullar açılırken pandeminin devam ettiği göz önünde bulundurularak, hijyen konusunda dikkatli olmak gerekiyor.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitim, 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle tüm kademelerde haftada 5 gün başlıyor. 2 yıla yakın zamandır tüm dünyada etkisini gösteren Covid-19 pandemisinden dolayı, eğitim-öğretime evlerden devam etmek zorunda kalan öğrenciler, okulların açılması için gün sayıyor.

Uzmanlar, salgının devam etmesi nedeniyle maske, mesafe, hijyen kurallarına uyulması gerektiğinin altını önemle çiziyor. Öğrencilerin ve öğretmenlerin sağlığının okullarda uygulanacak sıkı tedbirlerle güvence altına alınması gerekiyor.

Peki okullarda alınması gereken tedbirler neler? Öğrenci ve öğretmenlerin toplu olarak kullandığı alanlarında hijyen açısından ne gibi önlemler almak gerekiyor?

Okul, otel, restoran, kafe gibi mekanlara özel hazırladıkları hijyen planları ile etkili çözümler sunan Nilco Türkiye Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Hakan Mete konuyla ilgili şunları söyledi:

Okul Girişi ve Koridorlar

Öncelikle okul girişi ve koridorlar titizlikle dezenfekte edilmeli. Tüm öğrenci ve öğretmenlerin okul girişinde ateş ölçümleri yapılmalı ve okulun her bölgesinde düzenli aralıklarla el dezenfekte stantları bulunmalı. Zeminin ve duvarların, kısacası çocukların dokunabileceği her şeyin gün içerisinde rutin olarak, profesyonel ekipmanlarla dezenfektasyonunun yapılması gerekiyor.

Havanın Dezenfekte Edilmesi

Okuldaki tüm alanlarda, ortamda bulunan soğutma ve ısıtma araçlarının filtrelerinin temizliği ve dezenfektasyonu muhakkak yapılmalıdır. Ayrıca pandemi koşulları gereği, ortam havasının rutin olarak dezenfektasyonu uygulaması yapılmalıdır.

Ortak Kullanılan Materyaller

Dersliklerde yer alan sıra, masa ve temas edilen her materyalin düzenli dezenfekte edilmesi ve teneffüslerde ortamın havalandırılması gerekiyor. Tebeşir, kalem, tahta silgisi, spor aletleri, çocukların oynadıkları toplar, basket potaları, kale direkleri vs… gibi ortak kullanım materyalleri rutin ve düzenli olarak dezenfektanlarla temizlenmelidir.

Tuvaletlerin Hijyeni

Öğrenci ve öğretmenlerin kullandığı tuvaletler en riskli alanların başında geliyor. Tuvaletlerin içlerinin, klozet içi ve kapaklarının, sifon kollarının, el ile dokunulan kapı kolları, çeşmeler ve sabunlukların; zeminlerin, lavaboların, çöp kovalarının ve ortamdaki havalandırma filtrelerinin dezenfektasyonu dikkatlice yapılmalıdır.

Yemekhane ve Öğretmen Odaları

Yemek yeme alanlarının zeminleri, duvarları, masa, sandalye, servant takımları, çay, kahve, sebil ve çöp kovaları gibi ortak kullanım araçlarının tümü düzenli olarak temizlenip dezenfekte edilmelidir. Yine buralarda yer alan havalandırma ve klima filtrelerinin iyice temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca öğretmen odalarında yer alan oturma grupları, zeminler, duvarlar, çay, kahve, sebil gibi araçların tümünün de temizlik ve dezenfektasyonu yapılmalıdır.