  • BIST 1.472,280
  • Altın 484,42
  • Dolar 8,2880
  • Euro 9,8200
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

Okullarda uygulanması gereken hijyen kuralı

» »
Okullar açılırken pandeminin devam ettiği göz önünde bulundurularak, hijyen konusunda dikkatli olmak gerekiyor.
Okullarda uygulanması gereken hijyen kuralı

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitim, 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle tüm kademelerde haftada 5 gün başlıyor. 2 yıla yakın zamandır tüm dünyada etkisini gösteren Covid-19 pandemisinden dolayı, eğitim-öğretime evlerden devam etmek zorunda kalan öğrenciler, okulların açılması için gün sayıyor.

Uzmanlar, salgının devam etmesi nedeniyle maske, mesafe, hijyen kurallarına uyulması gerektiğinin altını önemle çiziyor. Öğrencilerin ve öğretmenlerin sağlığının okullarda uygulanacak sıkı tedbirlerle güvence altına alınması gerekiyor.

Peki okullarda alınması gereken tedbirler neler? Öğrenci ve öğretmenlerin toplu olarak kullandığı alanlarında hijyen açısından ne gibi önlemler almak gerekiyor?

Okul, otel, restoran, kafe gibi mekanlara özel hazırladıkları hijyen planları ile etkili çözümler sunan Nilco Türkiye Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Hakan Mete konuyla ilgili şunları söyledi:

Okul Girişi ve Koridorlar

Öncelikle okul girişi ve koridorlar titizlikle dezenfekte edilmeli. Tüm öğrenci ve öğretmenlerin okul girişinde ateş ölçümleri yapılmalı ve okulun her bölgesinde düzenli aralıklarla el dezenfekte stantları bulunmalı. Zeminin ve duvarların, kısacası çocukların dokunabileceği her şeyin gün içerisinde rutin olarak, profesyonel ekipmanlarla dezenfektasyonunun yapılması gerekiyor. 

Havanın Dezenfekte Edilmesi

Okuldaki tüm alanlarda, ortamda bulunan soğutma ve ısıtma araçlarının filtrelerinin temizliği ve dezenfektasyonu muhakkak yapılmalıdır. Ayrıca pandemi koşulları gereği, ortam havasının rutin olarak dezenfektasyonu uygulaması yapılmalıdır.

Ortak Kullanılan Materyaller

Dersliklerde yer alan sıra, masa ve temas edilen her materyalin düzenli dezenfekte edilmesi ve teneffüslerde ortamın havalandırılması gerekiyor. Tebeşir, kalem, tahta silgisi, spor aletleri, çocukların oynadıkları toplar, basket potaları, kale direkleri vs… gibi ortak kullanım materyalleri rutin ve düzenli olarak dezenfektanlarla temizlenmelidir.

Tuvaletlerin Hijyeni

Öğrenci ve öğretmenlerin kullandığı tuvaletler en riskli alanların başında geliyor. Tuvaletlerin içlerinin, klozet içi ve kapaklarının, sifon kollarının, el ile dokunulan kapı kolları, çeşmeler ve sabunlukların; zeminlerin, lavaboların, çöp kovalarının ve ortamdaki havalandırma filtrelerinin dezenfektasyonu dikkatlice yapılmalıdır.

Yemekhane ve Öğretmen Odaları

Yemek yeme alanlarının zeminleri, duvarları, masa, sandalye, servant takımları, çay, kahve, sebil ve çöp kovaları gibi ortak kullanım araçlarının tümü düzenli olarak temizlenip dezenfekte edilmelidir. Yine buralarda yer alan havalandırma ve klima filtrelerinin iyice temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca öğretmen odalarında yer alan oturma grupları, zeminler, duvarlar, çay, kahve, sebil gibi araçların tümünün de temizlik ve dezenfektasyonu yapılmalıdır.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tabipler Birliği: Salgın, Toplum Sağlığı Öne Çıkarılarak, Güvenilir ve Şeffaf Şekilde Yönetilmelidir07 Eylül 2021 Salı 09:51
  • Reuters haber ajansından Türkiye-BAE analizi: Maliyetini Erdoğan hissetti07 Eylül 2021 Salı 09:45
  • Cumhurbaşkanı Tatar'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: İyi ki varsınız07 Eylül 2021 Salı 09:35
  • Hangi ülkede kaç kişiye Covid-19 aşısı yapıldı? Küresel çapta aşılamada son durum ne?07 Eylül 2021 Salı 09:10
  • Taner Ulutaş'tan Taşlamalar07 Eylül 2021 Salı 08:50
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?07 Eylül 2021 Salı 08:40
  • 2021/2022 Eğitim – Öğretim Yılının hayırlara vesile olmasını temenni ettiler06 Eylül 2021 Pazartesi 20:56
  • Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri Şubesi adı altında merkezi bir birim oluşturuldu06 Eylül 2021 Pazartesi 20:40
  • KTTB: “Salgın güvenilir ve şeffaf şekilde yönetilmelidir”06 Eylül 2021 Pazartesi 17:55
  • Dört Sendikadan Gazeteci Çağlar Yüksel’in Evinde Uğradığı Saldırıya İlişkin Açıklama Yapıldı06 Eylül 2021 Pazartesi 17:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti