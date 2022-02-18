Okullardaki güncel vaka sayıları açıklandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.
Güncel rakamlar şöyle;
18 ŞUBAT 2022 / Okullardaki Güncel Koronavirüs Tablosu
Kapanan Sınıf Sayısı
Covid-19 Pozitif
Covid-19 Temaslı
Öğrenci
Öğretmen
Personel
Öğrenci
Öğretmen
Personel
İlköğretim Dairesi
74
21
5
112
12
2
4
Genel Ortaöğretim Dairesi
381
103
8
397
28
1
0
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi
60
17
3
181
17
0
1
TOPLAM
515
141
16
690
57
3
5
59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı % 1,13
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Basın Bürosu
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