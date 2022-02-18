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Okullardaki güncel vaka sayıları açıklandı

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.
Okullardaki güncel vaka sayıları açıklandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.

 

 

Güncel rakamlar şöyle;

 

 

18 ŞUBAT 2022 / Okullardaki Güncel Koronavirüs Tablosu

Kapanan Sınıf Sayısı

Covid-19 Pozitif

Covid-19 Temaslı

Öğrenci

Öğretmen

Personel

Öğrenci

Öğretmen

Personel

İlköğretim Dairesi

74

21

5

112

12

2

4

Genel Ortaöğretim Dairesi

381

103

8

397

28

1

0

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi

60

17

3

181

17

0

1

 TOPLAM

515

141

16

690

57

3

5

 

 

59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı % 1,13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Basın Bürosu

 

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