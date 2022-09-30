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Okullardaki temizlik ihalesine katılan 3 firma, hukuki haklarının gasp edildiğini savundu

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Okullardaki temizlik ihalesine katılan 3 firma, hukuki haklarının gasp edildiğini savundu
Okullardaki temizlik ihalesine katılan 3 firma, hukuki haklarının gasp edildiğini savundu

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar için çıkılan temizlik ihalesine katılan üç firma, hukuki haklarının gasp edildiğini iddia ederek, konunun bugün itibarıyla yargıya taşıdığını duyurdu.

 

Rekabet Kurulu’nun ihalenin iptaliyle ilgili karar verdiğini ancak Merkezi İhale Komisyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu kararı yok saydığını öne süren üç firma ortak açıklama yaptı.

 

Medipest Medical Ltd; Milsun Trading Ltd ve Big Vip Servis Hizmetleri firmalarının açıklamasında, “Yasal mevzuata aykırı olan ihalenin verildiği firma teklifinde işçinin yasal hakkı olan yıllık izin hakkını gasp etti, bu husus MİK ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylandı, savunuldu, halen de savunulmaktadır” ifadelerine yer verildi.

 

Rekabet Kurulu’nun Merkezi İhale Komisyonu’na, ihaleyi kazandığı açıklanan firma dışında kalanlar arasında yasal mevzuata uygun değerlendirme yapıp yeni karar üretmesini emrettiği ancak buna uyulmadığı savunuldu.

 

Üç firma, “Benzersiz bir hukuksuzlukla” haklarının gasp edildiğini öne sürerek, “Hademelerin işlerine bakanlık eliyle son verilmeye çalışıldığı yönünde duyumlar da var” iddiasında bulundu.

 

Açıklamada, hastanelerdeki genel hizmetlerle ilgili ihaleye çıkılacağı, ihale şartnamesinden mesleki yeterlilik ve referans hususlarının çıkarıldığı da iddia edilerek, “Böyle ihalelere müsaade etmeyeceğiz” denildi.

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