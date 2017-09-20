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Okullardaki yoklama defteri bile Türkiye'den geldi!

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Okullardaki yoklama defteri bile Türkiye'den geldi!
KKTC'deki eğitim müfredatının dahi ”Türkiye ile uyumlu" olması sonrası okullardaki yoklama defterlerinin de Türkiye'den ithal edilmesi şaşkınlığa yol açtı.

Detay Gazetesi/Ertuğrul Senova 

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Girne Milletvekili Zeki Çeler'in sosyal medya üzerinden duyurduğu olayda, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nın damgası, okullardaki yoklama defterlerinin üzerinde bulunuyor.

Eğitim Bakanı Berova'nın "milyonlarca liralık eğitim yatırımı" içerisinde yoklama defterinin bulunmaması, kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

Öte yandan yaşanan olayın, yine Eğitim Bakanı Berova'nın eğitim müfredatına ilişkin ”Türkiye ile uyumlu, birebir aynı olmayan” söylemine de ters düştüğü gözlemleniyor.

Olayı sosyal medya üzerinden duyuran TDP'li vekil Çeler, Eğitim Bakanı Berova'nın "yeni eğitim yılı için her şey hazır" sözlerine ilişkin yaptığı açıklamasında, "Hani hazırdık? Hani herşey tamamıdı?" sorusunu yöneltti.

Yoklama defterinin dahil basılmamasından yakınan Çeler, "üzerinde TC Milli Eğitim Bakanlığı yazan yoklama defterlerini okullara gönderdiniz!! Alın size Anafartalar Lisesine gönderilen yoklama defteri!" dedi.

Bakanın "jet-lag" açıklamasına da değinen Çeler, "saatler değişmeden #Jetlag oldun haberin yok" dedi. 

Cuma günü katıldığı bir konferansta, KKTC hükümetinin kış saati uygulamasına geçmemesi hakkındaki yorumlarını da söyleyen Berova, “Bir doktor olarak, saat değişikliğinin insan vücudunda jetlag etkisi yaptığını söyleyebilirim. İnsanların gün ışığında işi bırakmalarının sağlık açısından önemli olduğunu düşünüyorum” yorumunu yapmıştı.

TDP Milletvelili Çeler, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 

”Türkiye ile uyumlu, birebir aynı olmayan”

Hani hazırdık? Hani her şey tamamıdı? Dahada rezili okullara gönderilen yoklama defterini bile basamadınız, ve üzerinde TC Milli Eğitim Bakanlığı yazan yoklama defterlerini okullara gönderdiniz!! Alın size Anafartalar Lisesine gönderilen yoklama defteri!

Saatler değişmeden #Jetlag oldun haberin yok!

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Çeler'in kamuoyu ile paylaştığı  TC Eğitim Bakanlığı damgalı yoklama defteri

JETLAG NEDİR?

Jetlag, dünyada saat farkı olan bölgeler arasında hızlı yer değişikliği yapan kişilerde görülen geçici uyku bozukluğuna verilen isimdir. Jet Lag, gün içinde yorgunluk, iyi hissetmeme, dikkat dağınıklığı ve sindirim sistemi problemlerine yol açabilir. Geçicidir, ama seyahat kalitesini ciddi şekilde düşürebilen bir durumdur.

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