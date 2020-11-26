Okullardan Özçınar’a Teşekkür Ziyareti

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, yoğun mesai programı kapsamında bugün ilk olarak Barış İlkokulu Müdür Gökçen Kubilay ile Okul Aile Birliği Başkanı İbrahim Batıgün’ü kabul etti. Barış İlkokulu Müdürü Gökçen Kubilay Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar’a okulun ihtiyaçlarının karşılanması yönünde yapmış olduğu katkıya teşekkür ederek, plaket takdim etti.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar daha sonra Güzelyurt Meslek Lisesi Müdürü Koray Bürüncük, Köy Kadın Kursu Öğretmeni Dürye Dağsever ve Okul Aile Birliği Başkanı Mustafa Hamit Saçar’ı kabul etti. Görüşmede okulun ihtiyaçlarının giderilmesi yönünde fikir alışverişinde bulunulurken, daha önceki yapılan katkılardan dolayı Özçınar’a teşekkür ettiler.

Gaziler Derneği Yeni Yönetimi Özçınar’ı Ziyaret Etti

Özçınar gün içerisinde daha sonra Gaziler Derneği’ni yeni yönetim kurulunu kabul etti. Gaziler Derneği Başkanı Selami Savaş yeni yönetimi Özçınar ‘a tanıtarak bir süre sohbet etti.

AKDER Çalışmalarıyla ilgili Özçınar’ı Bilgilendirdi

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar son olarak Akçay Kültür Sanat Derneği’ni kabul ederek Dernek Başkanı Nisbet Kızılyürek’ten derneğin çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.