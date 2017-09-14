Okulların açılmasına 4 gün kala derslik inşa ediliyor!

Yeni eğitim yılının başlamasına sadece 4 gün kalmasına rağmen Girne merkezdeki “tek anaokulu” olan Girne Maarif Anaokulu’nda kapasite fazlası öğrenciler için şu sıralar derslik inşa ediliyor.

Detay Kıbrıs/Sosyal Medya

Eğitim Bakanlığı tarafından 18 Eylül’de açılması kararı alınan okulların, yeni derslik inşasını Eylül ayına bırakması, tepkilere neden oldu.

Plansızlığın kendisini her noktada gösterdiği KKTC’de yine Girne’de bulunan 23 Nisan İlkokulu’nda onlarca veli çocuğunu okula kaydettirmek için canla başla uğraş gösteriyor.

Yaşanan sıkıntıları duyuran Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi, konuyla ilgili “rezalet” nitelemesinde bulundu.

Veliler öğrencileri kayıt ettirmek için büyük uğraş veriyor

“Plansızlık her yerde” diyen Kişi, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı gönderisinde, 23 Nisan İlkokulu ve Girne Maarif Anaokulu’nda yaşananları fotoğraflayarak bir açıklamada bulundu.

CTP Girne İlçe Başkanı Kişi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: